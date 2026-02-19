Tigrillo lanudo fue hallado en estado crítico en un cerro tutelar de Medellín: alcalde denuncia nuevo caso de maltrato animal

Entre más se enfatiza en el cuidado de la fauna silvestre, más casos lamentables se conocen en el Valle de Aburrá con ejemplares de diferentes especies. El más reciente involucra a un tigrillo lanudo, más específicamente una hembra, la cual fue hallada en uno de los cerros tutelares de Medellín en estado crítico. Lea más: La historia de “Vencedor”, el caballo que estuvo a punto de morir y fue adoptado por una familia en San Carlos Al parecer, y según lo publicado por el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de X, al individuo le cortaron los dientes y presenta claras señales de maltrato y desnutrición severa, lo que indica que el animal pudo haber estado bajo cautiverio ilegal.

El mandatario rechazó tajantemente esta situación y, además, dijo que el tigrillo ya está siendo evaluado en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. “Esto no es menor: es un crimen contra la vida y contra nuestra biodiversidad. Nuestra fauna silvestre no está para el encierro ni para el tráfico ilegal. Cada animal que sacan de su hábitat debilita nuestros ecosistemas y afecta el equilibrio ambiental de la ciudad”, dijo el alcalde. A su vez, invitó a la comunidad a que denuncie este tipo de hechos a las autoridades competentes. Si conoce de algún caso similar, puede comunicarse a la línea de emergencias del Área Metropolitana 3046300090.

Otro tigrillo lanudo, que al parecer fue atropellado en Itagüí, volvió a disfrutar de su hábitat natural

El individuo ingresó al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el mes de enero, donde llegó con hematomas en el costado izquierdo, heridas en el párpado y labio inferior, y con una dificultad respiratoria producto de un trauma múltiple. “Nuestro equipo veló por la recuperación de este individuo, ya que se encontraba en estado reservado por su condición de salud. Después de los tratamientos logró las condiciones para ser liberado en su hábitat natural. Nuestro llamado a la ciudadanía, para que tengamos precaución y cuando estemos en vehículos, sepamos que cruza fauna silvestre y bajemos la velocidad”, dijo Andrés Gómez, supervisor del CAVR de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La Estrella fue el municipio designado para llevar a cabo la reintroducción de este tigrillo, más específicamente en la zona rural y boscosa de la territorial Aburrá Sur de Corantioquia. Según los profesionales de la entidad, esta zona cuenta con todas las condiciones ambientales que requiere dicha especie, lo que se evidenció una vez se soltó al felino en medio de los árboles, quien no dudó en salir del guacal en el que fue transportado.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué hacer si encuentro un animal silvestre herido en Medellín o el Área Metropolitana?

Debe reportarlo inmediatamente a la línea de atención de fauna silvestre del AMVA (304 630 0090) o a la de Corantioquia (321 817 5002) para que expertos realicen el rescate.

¿Cuáles son las principales amenazas para el tigrillo lanudo?

Sus mayores peligros son el atropellamiento en vías perimetrales, el tráfico ilegal de especies y la pérdida de su hábitat debido a la expansión urbana acelerada.

¿Por qué es importante el tigrillo lanudo para el ecosistema?