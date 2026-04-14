Con ayuda de EE. UU., en Medellín cayó arsenal y taller que proveía a grupos armados del país

Un operativo con la cooperación de organismos de inteligencia de Estados Unidos en Medellín dio como resultado el desmonte de un taller que se dedicaba a ensamblar y reparar armas que presuntamente tenían como destino las organizaciones armadas ilegales que operan en el país.
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El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, informó que en la operación se hicieron dos allanamientos en los cuales fueron decomisados 3 fusiles Galil, 17 proveedores, cientos de cartuchos de distintos calibres, 22 cañones para ametralladoras y distintas piezas de armas de fuego.
Fuera de eso, los miembros de la Fuerza Pública encontraron 190 millones de pesos en efectivo, celulares y un dron de fabricación estadounidense con capacidad para cargar hasta 10 kilos de peso.