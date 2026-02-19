x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Revelan la fortuna que pagó el exolímpico Ryan Wedding por asesinar a un socio en Medellín

Ryan James Wedding habría participado de manera indirecta en el asesinato de un informante del FBI en un restaurante de Medellín.

  • Ryan James Wedding permanece en una cárcel de Estados Unidos, a la espera de su sentencia por varios delitos relacionados con narcotráfico y el homicidio de un informante del FBI. FOTOS: Cortesía
    Ryan James Wedding permanece en una cárcel de Estados Unidos, a la espera de su sentencia por varios delitos relacionados con narcotráfico y el homicidio de un informante del FBI. FOTOS: Cortesía
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 7 horas
bookmark

De ser un exsnowboarder olímpico a convertirse en un presunto capo del narcotráfico y señalado como el principal responsable del asesinato de un informante del FBI.

Se trata de Ryan James Wedding, de 44 años, un canadiense acusado de liderar una poderosa red dedicada al tráfico de cocaína con operaciones que se extendían desde Colombia —como país de origen de la droga— hacia México, Estados Unidos y Canadá.

Lea también: Cayó Ryan James Wedding, exdeportista olímpico vinculado con homicidio de extranjero en el Mall del Indio, Medellín

El exatleta quedó bajo custodia del Federal Bureau of Investigation (FBI) en enero de 2026, luego de permanecer fugitivo durante más de una década, ya que habría actuado como presunto jefe y coordinador del envío masivo de droga hacia Norteamérica.

El FBI anunció la captura del exdeportista olímpico Ryan James Wedding, quien, entre otros muchos delitos es investigado por el asesinato del colombo-canadiense Jonnathan Acevedo García, de 42 años, en un restaurante del Mall del Indio, oriente de Medellín. FOTOS: CORTESÍA
El FBI anunció la captura del exdeportista olímpico Ryan James Wedding, quien, entre otros muchos delitos es investigado por el asesinato del colombo-canadiense Jonnathan Acevedo García, de 42 años, en un restaurante del Mall del Indio, oriente de Medellín. FOTOS: CORTESÍA

Sin embargo, su búsqueda se intensificó tras el asesinato de Jonathan Christopher Acevedo García, de 42 años, ocurrido al interior de un restaurante ubicado en el Mall del Indio, en Medellín. De acuerdo con los reportes judiciales, el informante colombiano y de origen canadiense fue abordado el 31 de enero de 2025 por un hombre que le disparó cinco veces en la cabeza hasta causarle la muerte.

Se conoció que Acevedo García había formado parte de la red de narcotráfico liderada por Wedding, pero decidió proporcionar información al FBI sobre sus operaciones con el fin de colaborar en una investigación en curso.

La víctima no solo era un colaborador, sino también una pieza clave para testificar en el juicio contra el exsnowboarder, quien al parecer se enteró de sus movimientos y habría ofrecido hasta 5 millones de dólares por el asesinato, según el medio canadiense CBC News. El crimen habría sido ejecutado por dos hombres en una motocicleta, la misma que fue hallada más tarde en el barrio Loreto, ubicado en la comuna 9 de Buenos Aires, Medellín.

La captura de Ryan James Wedding. FOTO: Cortesía
La captura de Ryan James Wedding. FOTO: Cortesía

Los sicarios, presuntamente vinculados a la Oficina de Envigado, habrían sido contratados a distancia por Ryan Wedding para llevar a cabo mediante intermediarios la vigilancia no solo de Acevedo, sino también de una mujer descrita como su “amante”, para lo cual habría adquirido un spyware por 18.500 dólares, destinado a rastrear la ubicación y las comunicaciones de la víctima.

Siga leyendo: El historial criminal del exatleta olímpico que fue acusado por EE. UU. de ordenar el asesinato de testigo en el Mall del Indio en Medellín

Luego de entregarse a las autoridades mexicanas y estadounidenses en enero de 2026, el exdeportista fue trasladado a Los Ángeles (Estados Unidos), donde en su primera comparecencia se declaró inocente de los delitos de tráfico internacional de drogas, asesinato de un informante del FBI, uso de medios electrónicos y spyware para espionaje, lavado de dinero, así como conspiración y participación en crimen organizado transnacional.

Temas recomendados

Narcotráfico
Juegos Olímpicos
Internacional
La Oficina
Judicial
Homicidio
Asesinato
Mundo
Dinero
Deportistas
Plata
Medellín
Ryan James Wedding
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida