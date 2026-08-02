¡Ojo conductores! Mañana cambia el pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá: así quedó

Sin embargo, las multas por incumplir la restricción comenzarán a aplicarse desde el lunes 10 de agosto.

Durante los primeros cuatro días, entre el 3 y el 6 de agosto, la aplicación será pedagógica, por lo que las autoridades de movilidad realizarán controles e informarán a los conductores sobre el cambio, pero no impondrán sanciones.

A partir de este lunes 3 de agosto entra en vigencia la nueva rotación del pico y placa en Medellín y los otros nueve municipios del Valle de Aburrá, medida que estará vigente durante el segundo semestre de 2026.

Para vehículos particulares y motocicletas de dos y cuatro tiempos, la restricción será:

La medida continuará aplicándose de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., de manera continua. En los carros se tendrá en cuenta el último dígito de la placa y en las motocicletas el primero.

Los taxis también comenzarán con una fase pedagógica entre el 3 y el 6 de agosto. Desde el 10 de agosto, quienes incumplan la medida se expondrán a una multa de $633.111, equivalente a 52,29 Unidades de Valor Básico (UVB).

Para este servicio público se mantendrá el esquema de rotación por un último dígito de la placa cada dos semanas, con restricción entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.. El calendario estará vigente hasta enero de 2027.

Las primeras restricciones serán:

• Placas terminadas en 0: 13 y 27 de agosto; 11 y 25 de septiembre; 5 y 26 de octubre; 10 y 24 de noviembre; 9 y 23 de diciembre; y 7 y 21 de enero de 2027.

• Placas terminadas en 1: 2 de agosto; 4 y 18 de septiembre; 13 y 27 de octubre; 11 y 25 de noviembre; 10 y 24 de diciembre; y 8 y 22 de enero de 2027.

• Placas terminadas en 2: 13 y 24 de agosto; 8 y 22 de septiembre; 7 y 21 de octubre; 5 y 19 de noviembre; 3 y 18 de diciembre; y 18 de enero de 2027.

• Placas terminadas en 3: 4 y 18 de agosto; 1 y 15 de septiembre; 15 y 29 de octubre; 13 y 27 de noviembre; 7 y 21 de diciembre; y 5 y 19 de enero de 2027.

• Placas terminadas en 4: 12 y 26 de agosto; 6 y 30 de septiembre; 9 y 23 de octubre; 9 y 30 de noviembre; 22 de diciembre; y 6 y 20 de enero de 2027.

• Placas terminadas en 5: 6 y 20 de agosto; 10 y 24 de septiembre; 2 y 19 de octubre; 3 y 17 de noviembre; 1 y 16 de diciembre; y 14 y 28 de enero de 2027.

• Placas terminadas en 6: 14 y 28 de agosto; 3 y 18 de septiembre; 6 y 20 de octubre; 4 y 18 de noviembre; 2 y 17 de diciembre; y 15 y 29 de enero de 2027.

• Placas terminadas en 7: 10 y 31 de agosto; 7 y 21 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 12 y 26 de noviembre; 31 de diciembre; y 4 y 25 de enero de 2027.

• Placas terminadas en 8: 11 y 25 de agosto; 15 y 29 de septiembre; 8 y 22 de octubre; 6 y 20 de noviembre; 14 y 28 de diciembre; y 12 y 26 de enero de 2027.

• Placas terminadas en 9: 5 y 19 de agosto; 2 y 17 de septiembre; 1 y 30 de octubre; 23 de noviembre; 15 y 29 de diciembre; y 13 y 27 de enero de 2027.

La rotación continúa cada dos semanas, según el calendario publicado por la Secretaría de Movilidad de Medellín.