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Petro no inauguró el aeropuerto de Tolú: dejó plantado el acto y presentó como entregada una obra a medias

El presidente Gustavo Petro aterrizó en el aeropuerto de Tolú, pero nunca participó en el acto de inauguración. Aun así, las cuentas oficiales del Gobierno presentaron el aterrizaje como la entrega de una obra que sigue inconclusa.

  • Aunque el acto de inauguración nunca se realizó y Petro no descendió del avión, las cuentas oficiales del Gobierno presentaron el aterrizaje como la entrega del aeropuerto de Tolú. Foto: Presidencia y redes sociales @NoticiasRCN
    Aunque el acto de inauguración nunca se realizó y Petro no descendió del avión, las cuentas oficiales del Gobierno presentaron el aterrizaje como la entrega del aeropuerto de Tolú. Foto: Presidencia y redes sociales @NoticiasRCN
El Colombiano
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hace 2 horas
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El presidente Gustavo Petro está en una maratónica carrera por entregar obras y proyectos antes de dejar el poder el próximo 7 de agosto. Lo hace, incluso, aunque esas obras ni siquiera estén terminadas.

Eso fue justamente lo que ocurrió con el aeropuerto Golfo de Morrosquillo. En la tarde del pasado sábado 1 de agosto, el mandatario llegó en el avión presidencial a la terminal aérea, ubicada en Santiago de Tolú (Sucre), una infraestructura llamada a fortalecer la conectividad y el turismo del Caribe colombiano. Sin embargo, permaneció cerca de 20 minutos sobre la pista y despegó sin descender para participar en el acto protocolario que estaba previsto.

Horas después, el presidente, la Presidencia y la Aeronáutica Civil presentaron ese aterrizaje como la ”entrega oficial de las obras”, pese a que el proyecto todavía no está completamente terminado.

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Según reportaron periodistas y asistentes presentes en el lugar, entre ellos Caracol Radio y Noticias RCN, la aeronave llegó hacia las 4:30 p.m. con la expectativa de que el mandatario encabezara la presentación de las obras. Sin embargo, Petro permaneció dentro del avión durante cerca de 20 minutos y posteriormente, la aeronave volvió a despegar utilizando parte de la nueva pista, mientras decenas de invitados seguían esperando el inicio de la ceremonia.

Pese a que no hubo inauguración ni intervención del mandatario, Gustavo Petro, la Presidencia y la Aeronáutica Civil aseguraron en sus cuentas oficiales de X que el aterrizaje del avión presidencial representaba la entrega de las obras del aeropuerto Golfo de Morrosquillo.

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Desde su red social, Petro escribió: “Aterrizo en el avión presidencial en la pista aérea de Tolú hecha en mi gobierno. Falta el encerramiento de la pista ya adjudicada y la empresa que ponga la gasolina para jet, que debería ser Ecopetrol. Pero mantienen a Ecopetrol de fuente de ganancias privadas”.

En la misma línea, la Aeronáutica Civil sostuvo que “con el exitoso aterrizaje del avión presidencial, el Gobierno Nacional hizo entrega oficial de las obras de modernización del lado aire del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo”.

Sin embargo, esos mismos elementos evidencian que la infraestructura todavía no está terminada. De hecho, la Aeronáutica Civil había informado por medio de un comunicado que la obra registraba un avance del 84,75 %, porcentaje que confirma que aún existen frentes pendientes de ejecución.

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Otro de los puntos que ha generado cuestionamientos es la afirmación del mandatario de que la pista fue “hecha en mi gobierno”. Si bien la licitación y ejecución de la ampliación se realizaron durante esta administración, el proyecto hace parte de un proceso de infraestructura que venía siendo impulsado desde el gobierno de Iván Duque, cuando fue incluido dentro del Pacto Territorial del Golfo de Morrosquillo.

Las dudas sobre el proyecto venían desde meses atrás. El pasado 27 de mayo, durante un evento en Sincelejo, el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, le aseguró al presidente: “Señor presidente, usted podrá aterrizar en su avión el 31 de julio en el aeropuerto de Tolú”. Aunque el aterrizaje finalmente ocurrió un día después, la inauguración prometida nunca se materializó.

A las obras pendientes se suman las advertencias del empresario Emiro Arrazol, quien ha sostenido que el proyecto enfrenta dificultades de financiación y que el aeropuerto todavía no estaría en condiciones de recibir aeronaves Airbus A320, pese a los anuncios de la Aerocivil. Según afirmó, Tolú debió estar operando este tipo de vuelos desde hace aproximadamente un año y el retraso representa un incumplimiento para el departamento de Sucre.

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