Petro no inauguró el aeropuerto de Tolú: dejó plantado el acto y presentó como entregada una obra a medias

El presidente Gustavo Petro está en una maratónica carrera por entregar obras y proyectos antes de dejar el poder el próximo 7 de agosto. Lo hace, incluso, aunque esas obras ni siquiera estén terminadas. Eso fue justamente lo que ocurrió con el aeropuerto Golfo de Morrosquillo. En la tarde del pasado sábado 1 de agosto, el mandatario llegó en el avión presidencial a la terminal aérea, ubicada en Santiago de Tolú (Sucre), una infraestructura llamada a fortalecer la conectividad y el turismo del Caribe colombiano. Sin embargo, permaneció cerca de 20 minutos sobre la pista y despegó sin descender para participar en el acto protocolario que estaba previsto. Horas después, el presidente, la Presidencia y la Aeronáutica Civil presentaron ese aterrizaje como la ”entrega oficial de las obras”, pese a que el proyecto todavía no está completamente terminado. Entérese: Exclusivo | Los 25 bombardeos en el gobierno Petro que reflejan a quién se decidió atacar y a quién no Según reportaron periodistas y asistentes presentes en el lugar, entre ellos Caracol Radio y Noticias RCN, la aeronave llegó hacia las 4:30 p.m. con la expectativa de que el mandatario encabezara la presentación de las obras. Sin embargo, Petro permaneció dentro del avión durante cerca de 20 minutos y posteriormente, la aeronave volvió a despegar utilizando parte de la nueva pista, mientras decenas de invitados seguían esperando el inicio de la ceremonia.

Pese a que no hubo inauguración ni intervención del mandatario, Gustavo Petro, la Presidencia y la Aeronáutica Civil aseguraron en sus cuentas oficiales de X que el aterrizaje del avión presidencial representaba la entrega de las obras del aeropuerto Golfo de Morrosquillo. Lea más: Estos fueron los 10 “osos” más grandes de Petro a nivel internacional

Desde su red social, Petro escribió: “Aterrizo en el avión presidencial en la pista aérea de Tolú hecha en mi gobierno. Falta el encerramiento de la pista ya adjudicada y la empresa que ponga la gasolina para jet, que debería ser Ecopetrol. Pero mantienen a Ecopetrol de fuente de ganancias privadas”. En la misma línea, la Aeronáutica Civil sostuvo que “con el exitoso aterrizaje del avión presidencial, el Gobierno Nacional hizo entrega oficial de las obras de modernización del lado aire del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo”.