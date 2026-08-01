Las gorras, a la cabeza de la moda urbana en Medellín, representan 40% de las ventas

En Antioquia, se pasó de utilizar el sombrero aguadeño, símbolo de los arrieros paisas a mediados del siglo XIX, a las modernas gorras con diversos estilos urbanos. Esta prenda, además de ser un accesorio para protegerse del sol, es un infaltable del clóset, como un símbolo del estilo de moda urbana que caracteriza al medellinense, y uno de los productos más rentables y demandados de la industria de la moda street wear (moda urbana), impulsada por marcas emergentes, coleccionistas y una nueva forma de entender el estilo urbano.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8