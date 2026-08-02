El lugar donde Petro se iría de vacaciones, la pelea del “Elefante blanco” por peaje y más secretos en De Buena Fuente

El fin de la concesión Devimed, que tiene bajo incertidumbre a gran parte del Oriente antioqueño, suscitó también esta semana algunas fricciones políticas. Durante la tarde del pasado jueves, cientos de habitantes de la zona cercana al peaje Las Palmas se tomaron las calles para exigir su desmonte e intimidaron a los operarios del lugar para subir las talanqueras y no cobrar. A la cabeza de los manifestantes se encontraba el senador Luis Carlos Rúa, más conocido como Elefante Blanco, y una de las voces más críticas de esos peajes. Más tarde al lugar llegó el gobernador Andrés Julián Rendón, quien hizo un llamado a respetar el orden. Rúa luego insistió en que financieramente es viable retirar uno de los peajes, mientras Rendón se mantuvo en que, si bien todos esos pedidos ciudadanos deben evaluarse, no debe aceptarse “que se vulnere la libertad de los demás o que personas ajenas a estas comunidades pretendan alterar el orden”.

¿A dónde se irá de vacaciones Petro? Fuentes cercanas al presidente Gustavo Petro le contaron a EL COLOMBIANO que durante este segundo semestre de 2026 el mandatario ha expresado su intención de tomarse unas largas vacaciones. Según esas versiones, Petro retomaría actividades en enero de 2027 para asumir como líder político del Pacto Histórico y dirigir desde ahí la oposición. El jefe de Estado habría manifestado en privado que quiere pasar tiempo en una playa del Caribe o del Pacífico, descansando, compartiendo y desconectándose. Hay que recordar que Iván Cepeda ha señalado que el mandatario seguirá siendo una figura determinante del movimiento político.

CNE votaría a favor decisión que le da vida a Defensores de la Patria Este lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) votará la ponencia que le da la personería jurídica al movimiento Defensores de la Patria, de Abelardo De la Estrella. Según fuentes al interior del CNE, consultadas por EL COLOMBIANO, el Consejo votaría a favor de esta decisión. La determinación se produciría apenas cuatro días antes de que De la Estrella asuma como mandatario desde Cali, por lo que tendría una lectura política dentro del escenario nacional. La decisión sería sustentada jurídica y políticamente con el antecedente de 2021, cuando al movimiento Colombia Humana, de Gustavo Petro, se le reconoció personería jurídica pese a no haber alcanzado el 3 % de la votación del Congreso, requisito que suele ser tomado como referencia para este tipo de reconocimientos. La sala plena del CNE que tomará esta decisión termina su periodo el 30 de agosto. Por eso, esta votación sería una de las últimas grandes determinaciones del actual grupo de magistrados.