En video | Hombre fue víctima de un millonario robo en la Loma del Indio, en Medellín

Las joyas robadas estarían avaluadas en aproximadamente $20 millones. Las autoridades informaron que el caso ya es materia de investigación y que se adelantan labores de verificación de las cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar y dar con el paradero de los responsables.

El hecho quedó captado en video, donde se ve a los ladrones llegar en una motocicleta . Uno de ellos descendió del vehículo, ingresó al negocio y, en cuestión de segundos, despojó a la víctima de una cadena y un anillo de oro. Mientras tanto, su cómplice permaneció afuera para darse a la huida. Le puede interesar: Estas son las comunas donde más bajaron los robos en Medellín este año: ¿estará la suya?

Los hurtos a mano armada en Medellín siguen encendiendo las alarmas de las autoridades. El último caso se reportó en la Loma del Indio, donde un hombre fue abordado a las afueras de un establecimiento comercial.

Es de anotar que las alarmas se encendieron pues si bien este caso no terminó con un desenlace fatal si es preocupante debido a que en lo corrido de 2026, según datos de la Secretaría de Seguridad de Medellín, van 3 homicidios asociados a hurtos, una cifra preocupante teniendo en cuenta que el año pasado tan solo se reportó un caso para esta fecha vinculado a esta modalidad.

Según las estadísticas de la Policía Nacional, el año pasado en Antioquia se presentaron 9.620 hurtos informáticos, que incluyeron principalmente ingreso a las cuentas bancarias desde los teléfonos celulares o robos a través de redes sociales para pedir dinero a allegados.

En Medellín fueron 5.387 casos. Continuando con el panorama departamental, hasta el 2015 las cifras de denuncias de estos hurtos eran incipientes. En 2009, por ejemplo, se reportaron 22 casos, de los cuales 14 sucedieron en la capital antioqueña. Hace una década, por primera vez, con el incremento de los teléfonos inteligentes, las cifras también subieron y hubo más de 1.000 denuncias: 1.142.



Cabe destacar que, de acuerdo con las estadísticas de los operadores celulares y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), para ese tiempo en Colombia había 16 millones de teléfonos inteligentes.

La modernización de estos equipos y su accesibilidad llevaron a que en el país, para 2022, hubiera 65 millones de estos equipos y para el 2025 la cantidad llegara a 90 millones de teléfonos, es decir, que por cada colombiano hay casi dos aparatos en el mercado. Y este incremento –sumado a la profesionalización informática de los criminales– llevó a que se presentara un repunte en los delitos informáticos. Durante la pandemia hubo 5.607 robos mediante medios informáticos y para 2024 se superó la barrera de los 10.000 casos, con 11.030, y eso que quedan en el aire los robos que las víctimas prefieren no denunciar.

La subregión con más casos de hurtos informáticos fue el Valle de Aburrá, que sin Medellín registró 2.641 casos en 2025 contra los 2.880 de 2024; Bello con 744, Envigado con 586 e Itagüí con 542 fueron los municipios con más robos mediante esta modalidad. Oriente registró el año pasado 755 casos, mientras que en 2024 fueron 637; en el Urabá se denunciaron 324 el año pasado (255 en 2024), Suroeste contabilizó 176 (127 en 2024), en el Norte fueron 151 (116 en 2024), en el Bajo Cauca se presentaron 137 (135 en 2024), en Occidente ocurrieron 124 (103 en 2024), en el Nordeste fueron 74 (103 en 2024) y en el Magdalena Medio hubo 62 robos mediante medios informáticos (38 en 2024).