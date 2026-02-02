Conozca la cifra histórica de goles a la que llegó Luis Suárez en Europa y ahora el récord al que le apunta

El presente goleador de Luis Javier Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y mantiene en vilo a los aficionados de la Selección Colombia. El delantero samario no se cansa de marcar diferencias en el fútbol europeo y, partido tras partido, sigue escribiendo su nombre en las estadísticas del Sporting de Lisboa y del balompié colombiano en el Viejo Continente.
En la más reciente jornada de la liga portuguesa, Suárez fue decisivo en la victoria del conjunto lisboeta, al anotar el gol que selló el triunfo y le permitió a su equipo sumar tres puntos fundamentales en la fecha 20 del campeonato. Gracias a ese resultado, el Sporting se mantiene en la pelea por los primeros lugares de la tabla de posiciones, ubicándose en el segundo puesto con 51 unidades, a solo cuatro puntos del Porto, actual líder del torneo.