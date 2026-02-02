Conozca la cifra histórica de goles a la que llegó Luis Suárez en Europa y ahora el récord al que le apunta

En la más reciente jornada de la liga portuguesa, Suárez fue decisivo en la victoria del conjunto lisboeta, al anotar el gol que selló el triunfo y le permitió a su equipo sumar tres puntos fundamentales en la fecha 20 del campeonato. Gracias a ese resultado, el Sporting se mantiene en la pelea por los primeros lugares de la tabla de posiciones, ubicándose en el segundo puesto con 51 unidades, a solo cuatro puntos del Porto, actual líder del torneo.

El presente goleador de Luis Javier Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y mantiene en vilo a los aficionados de la Selección Colombia. El delantero samario no se cansa de marcar diferencias en el fútbol europeo y, partido tras partido, sigue escribiendo su nombre en las estadísticas del Sporting de Lisboa y del balompié colombiano en el Viejo Continente.

La anotación del colombiano llegó de manera dramática, al minuto 90+6 del compromiso frente a Nacional, y no fue un gol más. Con ese tanto, Suárez alcanzó los 25 goles en la presente temporada europea, una cifra que lo convierte en el primer futbolista colombiano en cinco años en llegar a ese registro en una misma campaña en el Viejo Continente. Un dato que dimensiona el impacto de su rendimiento y la regularidad que ha mostrado durante toda la temporada.

El delantero samario ahora está muy cerca de alcanzar una marca que ningún colombiano ha logrado en los últimos nueve años: igualar o superar los 30 goles en una sola temporada europea. Con varios meses de competencia aún por delante, Suárez se perfila como un serio candidato a romper ese techo histórico y a sumarse a un grupo muy selecto de artilleros cafeteros que dejaron huella en Europa.

Desde su llegada al Sporting de Lisboa, Luis Javier Suárez se ha consolidado como la principal referencia ofensiva del equipo. Su capacidad para definir dentro del área, su movilidad constante, el sacrificio en la presión y su eficacia frente al arco lo han convertido en una garantía de gol para el conjunto portugués. Su evolución ha sido determinante en el funcionamiento colectivo del Sporting, que encuentra en el colombiano a un delantero confiable en los momentos clave.

El impacto de su campaña no se limita únicamente a su club. Su rendimiento lo pone en el radar de la Selección Colombia y lo posiciona como un firme candidato para pelear un lugar en la convocatoria de cara al Mundial 2026. En un contexto donde el combinado nacional busca variantes ofensivas y goleadores en buen momento, los números de Suárez hablan por sí solos.