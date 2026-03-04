Dos francesas fueron robadas con pistolas afuera de un negocio del Parque Lleras

Dos francesas que estaban caminando por los alrededores del Parque Lleras, cerca del hotel donde se habían hospedado, fueron víctimas de los criminales, que les quitaron sus objetos de valor como celulares y el dinero en efectivo con el que pretendían hacer algunos gastos en comidas y bebidas en la zona.
Los hechos se registraron el pasado domingo, sobre las 10:00 de la noche, en la calle 9 con la carrera 41, en este sector de la comuna 14 (El Poblado), cuando estas extranjeras salieron de su hotel y empezaron a recorrer el sector, cuando dos sujetos motorizados se les acercaron y las comenzaron a intimidar.