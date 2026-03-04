Dos francesas fueron robadas con pistolas afuera de un negocio del Parque Lleras

Dos francesas que estaban caminando por los alrededores del Parque Lleras, cerca del hotel donde se habían hospedado, fueron víctimas de los criminales, que les quitaron sus objetos de valor como celulares y el dinero en efectivo con el que pretendían hacer algunos gastos en comidas y bebidas en la zona. Los hechos se registraron el pasado domingo, sobre las 10:00 de la noche, en la calle 9 con la carrera 41, en este sector de la comuna 14 (El Poblado), cuando estas extranjeras salieron de su hotel y empezaron a recorrer el sector, cuando dos sujetos motorizados se les acercaron y las comenzaron a intimidar.

Ellas intentaron correr para escapar de los delincuentes, pero el pasajero de la moto se bajó del vehículo y las comenzó a perseguir, mostrándoles el arma de fuego con el que pretendía quitarles sus objetos de valor a estas europeas, quienes habían llegado un día antes a Medellín. Finalmente, el ladrón les quitó sus teléfonos de alta gama que habían traído para comunicarse con sus familiares en el viejo continente, además del dinero que tenían en su poder, mientras que el delincuente, un hombre de camiseta blanca, escapaba del lugar. Entérese: Habría desmembrado a Luisa al culparla del robo de un celular en el nororiente de Medellín Un comerciante del sector, quien tuvo conocimiento de este hurto, manifestó que “esta situación nos preocupa profundamente. Hacemos un llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad y protejan tanto a los turistas como al sector hotelero y gastronómico. Si no garantizamos seguridad, es muy difícil seguir promoviendo nuestro país en el exterior con credibilidad”.

Sobre el caso particular, el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello Cubides, expresó que se están avanzando en las investigaciones del caso, con base en las evidencias recolectadas y las denuncias realizadas. Le puede interesar: Cayeron ladrones de joyas que tenían azotados a Medellín y Bello Pero ante las denuncias de hurto en esta parte de la ciudad, el alto oficial señaló que “nos reunimos con los gremios, los ediles ciudadanos del sector, que nos están suministrando información que va a ser muy importante en el desarrollo de estos actos investigativos para contener a los implicados detrás de estos hurtos”.