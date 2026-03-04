x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Emboscada de las disidencias de las Farc mató a tres soldados en Caquetá

Las víctimas participaban en el despliegue operacional del Plan Democracia, que busca brindar seguridad para las próximas elecciones.

  • Con esta imagen, el Ejército rindió homenaje a los soldados asesinados en Cartagena del Chairá, Caquetá. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
    Con esta imagen, el Ejército rindió homenaje a los soldados asesinados en Cartagena del Chairá, Caquetá. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
bookmark

Tres militares fueron asesinados por las disidencias de las Farc en el departamento del Caquetá, justo cuando participaban en un despliegue de tropas para consolidar el esquema de protección del Plan Democracia, con miras a las próximas elecciones legislativas.

El hecho se produjo en la mañana de este miércoles en un sector rural conocido como Santo Domingo, en el municipio de Cartagena del Chairá.

Las víctimas integraban el Batallón de Despliegue Rápido N°36, de la Fuerza de Tarea Omega, según el reporte oficial del Ejército.

De acuerdo con fuentes militares, el pelotón fue detectado por un dron enemigo, lo que permitió que los disidentes de las Farc ejecutaran una emboscada con granadas de mortero, ráfagas de ametralladora y disparos de fusil.

Aunque los uniformados plantaron combate, al final murieron los soldados profesionales Alexis Muñoz, Luis Mauricio Morales Leal y Josué David Uribe Chinchilla; otro más resultó herido.

“Expresamos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad y acompañamiento a las familias de nuestros soldados fallecidos en cumplimiento del deber. Honramos su memoria, su vocación de servicio, su entrega y su compromiso con la libertad y la democracia de Colombia”, publicó el Ejército en redes sociales.

Sobre los autores de la matanza, las autoridades presumen que eran del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia fariana que comanda Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”), puntualmente del frente Carolina Ramírez, integrado al Bloque Amazonas.

Fue precisamente ese Bloque Amazonas el blanco de un bombardeo ejecutado por la Fuerza Aeroespacial el sábado pasado, en la zona rural del municipio de El Retorno, en Guaviare.

Aunque no hubo bajas, seis disidentes fueron capturados y les incautaron un vasto arsenal de fusiles, ametralladoras y explosivos.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Ataque con drones del ELN dejó un militar muerto y siete heridos en Bolívar

Temas recomendados

Actividades ilegales
Conflicto armado
Grupos armados ilegales
Víctimas del conflicto
Homicidio
Disidencias de Farc
Crímenes
Disidencias de Iván Mordisco
Colombia
Caquetá
Iván Mordisco
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida