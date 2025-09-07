Alerta en la Loma de los Bernal, Medellín, por hurtos a apartamentos con llaves maestras

Los hechos ocurrieron a las 3:15 de la tarde del pasado miércoles, luego de que uno de los residentes abrió la puerta con sus llaves y dos hombres se aprovecharon para evitar que esta se cerrara. Después de dejar que el residente perdiera la vista la puerta, los desconocidos entraron a la edificación y comenzaron a verificar si la llave maestra permitía abrir alguna de las cerraduras.

Haciendo uso de llaves maestras, dos hombres cometieron un millonario hurto dentro de un apartamento de la Loma de los Bernal, en la comuna 16 (Belén), en el suroccidente de Medellín. Según las denuncias, ensayaron en varias viviendas hasta que lograron vulnerar la cerradura de una de ellas, hecho que quedó captado en cámaras de seguridad.

Cuando lograron vulnerar la puerta de uno de estos apartamentos, ingresaron y tomaron bolsos que estaban allí, en los cuales empacaron los objetos de valor que vieron en la propiedad, dejando únicamente aquellos elementos que requerían vehículos grandes para ser llevados.

Según informó el denunciante, se llevaron dos computadores, dos juegos de llaves de un carro, 20 lociones de distintas referencias, cuatro cargadores de iPhone y un bafle de lujo, además de dos bolsos que usaron para empacar estos objetos de valor. La víctima se enteró del robo cuando regresó a su casa y no encontró los elementos, por lo que interpuso la acción legal correspondiente ante las autoridades.

Con base en los registros de las cámaras de seguridad, las autoridades ya cuentan con los rostros de los dos presuntos responsables de este millonario hurto y se está estableciendo si pertenecerían a alguna estructura criminal que estaría cometiendo robos en las viviendas en esta parte de la ciudad.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), este año se han denunciado 898 hurtos a residencias en Medellín, 173 casos menos que el año pasado, lo que representa una reducción del 16% en este delito. Esto equivale a cuatro viviendas robadas cada día en Medellín.