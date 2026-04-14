“Según las minutas, el día de la parranda vallenata no pasó nada en la cárcel de Itagüí”, denunció concejal de Medellín

“Todo sin novedad”. Esa fue la frase más común en todos los registros de la minuta de entradas, salidas y novedades de la cárcel La Paz, de Itagüí, el pasado 8 de abril. Según esos reportes ni hubo parranda vallenata, ni entró Nelson Velásquez, ni mucho menos ingresaron 138 personas externas al centro carcelario para esta celebración, según denunció el concejal Andrés Tobón Villada.
El corporado del movimiento Creemos publicó en sus redes sociales los reportes entregados por los guardias del Inpec en este centro carcelario, en el que quedó en evidencia que, para esos reportes, la parranda vallenata nunca ocurrió.