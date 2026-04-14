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“Según las minutas, el día de la parranda vallenata no pasó nada en la cárcel de Itagüí”, denunció concejal de Medellín

El corporado Andrés Tobón, del movimiento Creemos, dio a conocer las minutas de los movimientos que hubo en la cárcel La Paz y se encontró que no hubo registro de ninguna de las actividades que se realizaron.

  • El concejal Andrés Felipe Tobón, del Movimiento Creemos, mostró imágenes de las minutas de día de la parranda vallenata. No hay registros de ingreso de los visitantes, ni del cantante Nelson Velásquez y mucho menos de los visitantes. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA Y CORTESÍA CONCEJAL ANDRÉS TOBÓN
    El concejal Andrés Felipe Tobón, del Movimiento Creemos, mostró imágenes de las minutas de día de la parranda vallenata. No hay registros de ingreso de los visitantes, ni del cantante Nelson Velásquez y mucho menos de los visitantes. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA Y CORTESÍA CONCEJAL ANDRÉS TOBÓN
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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“Todo sin novedad”. Esa fue la frase más común en todos los registros de la minuta de entradas, salidas y novedades de la cárcel La Paz, de Itagüí, el pasado 8 de abril. Según esos reportes ni hubo parranda vallenata, ni entró Nelson Velásquez, ni mucho menos ingresaron 138 personas externas al centro carcelario para esta celebración, según denunció el concejal Andrés Tobón Villada.

El corporado del movimiento Creemos publicó en sus redes sociales los reportes entregados por los guardias del Inpec en este centro carcelario, en el que quedó en evidencia que, para esos reportes, la parranda vallenata nunca ocurrió.

“Lo que se observa en las minutas es muy interesante. De un lado, toda la parte previa en la madrugada en la mañana al evento mismo, todo lo que reportan los guardianes del Inpec es sin novedad, sin novedad, sin novedad. ¿Qué quiere decir eso? No ingresaron sonidos, no ingresaron tarima, no ingresaron montaje, no ingresaron nada según las minutas”, señaló el corporado.

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Esto dejaría en evidencia los hechos de corrupción que se estarían generando dentro de este penal, en el que, según denunció Tobón Villada, cobrarían hasta un millón de pesos para permitir el ingreso de personas sin ninguna clase de controles.

“Para que pueda entrar sin quedar registro, tendría, esto es lo que me denuncian, que pagarle un millón de pesos cada persona al funcionario que se encarga del ingreso en las puertas y que ni lo registran ni revisan qué traen ni les preguntan qué es eso, que pasen derecho”, relató el concejal de Creemos.

Tan solo en uno de los puntos de esta minuta se habla del ingreso y retiro de visitas a los pabellones de esta cárcel de máxima seguridad, pero nada que ver con la cantidad de personas que ingresaron para esta fiesta, en un espacio destinado para la resocialización.

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“Se tiene conocimiento de que a cada uno de ellos les tenían autorizado el ingreso de tres personas por interno y son 26 privados de la libertad que forman parte de este proceso. Si hacemos la multiplicación, en total podían entrar el mismo día 78 personas, que ya es una cifra elevada. ¿De dónde autorizaron la entrada de los demás?”, señaló Tobón Villada.

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Esta es otra de las situaciones que estallaron luego del concierto del artista Nelson Velásquez y de otros cantantes que participaron en un festejo que comenzó a las 9:00 de la mañana de ese miércoles y continuó hasta las 4:00 de la tarde de ese día, en un hecho que hizo que el presidente Gustavo Petro suspendiera esta mesa y posteriormente ordenara el traslado de los cabecillas a Bogotá.

Ante esta decisión, el corporado Tobón aseguró que la medida es una decisión blanda, “como el padre que asolapa a su hijo que se porta mal”, debido a que la mejor decisión, en medio de las múltiples irregularidades de este proceso, es que se dé por finalizado y que cada uno de los cabecillas regresen a las cárceles donde estaban recluidos al inicio de este proceso.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué las minutas de la cárcel de Itagüí no registraron la parranda?
Porque los reportes oficiales del Inpec indican “sin novedad” durante el día del evento, lo que contradice las imágenes y denuncias públicas.
¿Cuántas personas habrían ingresado a la parranda en la cárcel de Itagüí?
Según denuncias, habrían entrado más de 100 personas, aunque los registros oficiales no reportan ingresos masivos. Legalmente, cada interno podía recibir hasta tres visitantes, lo que no coincide con lo ocurrido.
¿Qué irregularidades se investigan en la cárcel de Itagüí?
Se investiga el posible ingreso sin control de personas, equipos y bebidas, así como cobros ilegales para permitir el acceso sin registro en las minutas oficiales.

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