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“No pude competir en esta carrera”: David Alonso habló de su bajo desempeño en Italia

La séptima valida del Mundial de Moto2, el Gran Premio de Italia, tuvo un sabor amargo para David Alonso quien no pudo puntuar por segunda vez en el año. Manu Gonzalez ganó en la categoría mientras que en MotoGP lo hizo Marco Bezzecchi.

  • David Alonso correrá el próximo 7 de junio en el GP de Hungría. FOTO: X ASPARTEAM
    David Alonso correrá el próximo 7 de junio en el GP de Hungría. FOTO: X ASPARTEAM
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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David Alonso no tuvo su mejor carrera en el GP de Italia de Moto2. El piloto colomboespañol finalizó en la casilla número 18 después de haber largado como noveno en la séptima carrera de la temporada en la categoría, incluso, el italiano Celestino Vietti del Speed Up Racing, quien inició un puesto más atrás que Alonso (10°), finalizó en la segunda posición. Las condiciones de la pista eran favorables, sin embargo, es entendible por la cantidad de percances que arrastró en las primeras seis salidas el piloto de Aspar.

Para el número 80 hay algo positivo en medio de todo, y es que su moto, la Kalex de Aspar Team, no mostró problemas eléctricos, ya que por estas fallas tuvo complicaciones tanto en Francia como en Cataluña. En cuanto a su físico, si bien fue exigente el fin de semana con las grandes temperaturas del verano europeo, Alonso pudo aumentar el tiempo en terapia en las últimas dos semanas y de a poco se recupera de su hombro derecho, el cual se lastimó en las semanas previas al GP de Le Mans.

El trago amargo de ser el segundo piloto más lento en las últimas vueltas (solo por detrás de Unai Orradre) podrá pasarlo con la próxima carrera. Lo que viene en Moto2 trae bellos recuerdos a David, pues el viernes 5 de junio inicia su participación el GP de Hungría, circuito que en 2025 pudo ganar, siendo su única victoria hasta el momento en la categoría previa a MotoGP.

“No pude competir en esta carrera. En las dos o tres primeras vueltas me mantuve en el grupo, pero después empecé a notar que no conseguía girar bien. Sentía que la parte trasera de la moto se me iba en las curvas y estaba rodando muy lento. Me iban pasando cada vez más pilotos, vamos a analizar qué es lo que pudo pasar”, dijo Alonso después de la carrera para ESPN.

Al final, la carrera la ganó Manu González, quien se aleja en la cima de Moto2 a 34,5 puntos de su más inmediato perseguidor, Izán Guevara. En la lucha por el podio del Mundial lideran los ibéricos, mientras que Alonso quedó en el sexto lugar a 71,5 puntos del líder.

Bezzecchi ganó en la vuelta de Marc Marquéz

El piloto italiano Marco Bezzecchi ganó el Gran Premio de Italia de MotoGP el domingo y reforzó así su candidatura al que sería primer título mundial, mientras que el vigente campeón Marc Márquez terminó séptimo en su regreso tras ser operado hace tres semanas.

Saliendo desde la pole, el piloto de Aprilia se llevó la victoria por delante de su principal rival en el campeonato y compañero de equipo, el español Jorge Martín, y de su compatriota Francesco Bagnaia (Ducati).

“Es increíble. Ganar en Mugello era un sueño que tenía desde niño, así que lograrlo es realmente maravilloso, es muchísima emoción”, declaró Bezzecchi destacando el fenomental ambiente en el histórico trazado toscano.

Ante unos tifosi exaltados, Bezzechi y Bagnaia mantuvieron un duelo mano a mano hasta el ecuador de la carrera, cuando el líder del campeonato comenzó a distanciarse de Pecco, que al final acabó siendo superado también por Martín.

Con esta victoria, la cuarta en siete carreras disputadas, Bezzechi (27 años) distancia en 17 puntos a Martín en la clasificación del Mundial de MotoGP.

El triunfo de Bezzecchi es también un broche perfecto para el fin de semana de Aprilia, después de que Martín batiera el récord de velocidad de Mugello durante la carrera esprint del sábado con unos asombrosos 368,6 kilómetros por hora.

Lea también: Vuelve el Gran Premio de Turquía para 2027: Juan Pablo Montoya aún conserva récord en Estambul

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