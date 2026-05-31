“No pude competir en esta carrera”: David Alonso habló de su bajo desempeño en Italia

David Alonso no tuvo su mejor carrera en el GP de Italia de Moto2. El piloto colomboespañol finalizó en la casilla número 18 después de haber largado como noveno en la séptima carrera de la temporada en la categoría, incluso, el italiano Celestino Vietti del Speed Up Racing, quien inició un puesto más atrás que Alonso (10°), finalizó en la segunda posición. Las condiciones de la pista eran favorables, sin embargo, es entendible por la cantidad de percances que arrastró en las primeras seis salidas el piloto de Aspar.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8