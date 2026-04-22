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Familia paisa pide ayuda para repatriar cadáver de hombre muerto en extraño caso en Palma de Mallorca, España

Tras el fallecimiento de Christopher Albeiro García Builes, sus familiares buscan recursos para poder darle el último adiós en Medellín, así sea en cenizas. Buscan apoyo y asesoría.

  • Christopher Albeiro García Builes, de 36 años, murió en extrañas circunstancias en Palma de Mallorca, España, y sus familiares buscan la forma de repatriar sus restos. FOTO: CORTESÍA
    Christopher Albeiro García Builes, de 36 años, murió en extrañas circunstancias en Palma de Mallorca, España, y sus familiares buscan la forma de repatriar sus restos. FOTO: CORTESÍA
  • Familia paisa pide ayuda para repatriar cadáver de hombre muerto en extraño caso en Palma de Mallorca, España
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Christopher Albeiro García Builes, de 36 años, falleció a finales de la semana pasada en Palma de Mallorca, España, y para sus familiares el dolor ha sido por partida doble. Por un lado, no tienen claridad sobre cómo ocurrió su fallecimiento y, por el otro, necesitan una millonada y una asesoría para saber cómo repatriarlo a Colombia.

Mitchell García, su hermana, indicó que desde que supieron sobre su muerte han comenzado a investigar todo el proceso para hacer la repatriación y han tocado todas las puertas, pero se han encontrado con que este proceso, como mínimo, cuesta 30 millones de pesos, unos recursos excesivos para una familia de clase media que vive en el corregimiento San Cristóbal.

Familia paisa pide ayuda para repatriar cadáver de hombre muerto en extraño caso en Palma de Mallorca, España

“Estamos buscando cómo poder traerlo. Nos dicen que necesitamos un permiso especial y un cofre especial para poderlo traer en cenizas. También necesitamos los tiquetes para que lo traigan la esposa con los hijos y eso también es muy costoso y funerarias que nos han ofrecido la ayuda, no nos dan muchas soluciones”, relató la familiar.

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En cuanto a su muerte, los parientes aún no tienen mucha claridad de lo sucedido y lo último que supieron es que días antes de su fallecimiento había tenido altercados con un vecino en territorio español, situación que están investigando las autoridades si esta situación tendría relación con su fallecimiento.

Para ello, están pidiendo que desde España hagan las investigaciones correspondientes con el fin de que se haga justicia en relación con este fallecimiento y que, en caso tal, se proceda con la captura de los presuntos responsables.

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Christopher Albeiro se había ido hace un año al viejo continente con su esposa y sus dos hijos, de 5 y 12 años, para buscar un mejor futuro. Comenzó a trabajar en distintos oficios, como son la cocina y la construcción, para brindarle una mejor calidad de vida a su familia, pero sus planos se vieron truncados.

Por un lado, sus familiares buscan contar con el buen corazón de la comunidad y quienes deseen aportar cualquier peso para facilitar la repatriación de las cenizas de Christopher Albeiro. Para ello dispusieron la cuenta de ahorros Bancolombia 01093812987 para que hagan la consignación a nombre de Luz Elena Builes Marín, madre del fallecido.

Pero también están buscando una asesoría legal para realizar todo el proceso de repatriación de la manera más simple, menos costosa y con menos inconvenientes. Los interesados en dar bases sobre cómo deben repatriar este cadáver, pueden contactarse por WhatsApp en el teléfono 3013101959.

Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Cuánto cuesta repatriar un cuerpo a Colombia?
El costo puede superar los $30 millones dependiendo del país, incluyendo trámites legales, transporte y servicios funerarios.
¿Qué se necesita para repatriar un cadáver?
Permisos sanitarios, documentación consular, preparación del cuerpo o cenizas y coordinación logística con aerolíneas.
¿Quién paga la repatriación de un colombiano en el exterior?
Generalmente la familia. En algunos casos hay apoyo consular limitado, pero no cubre todos los costos.

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