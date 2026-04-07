Carlos Pesebre reapareció en Mesa de Paz y echó para atrás su renuncia

Luego del intenso revuelo que se desató en enero pasado, Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, reversó su renuncia a la Mesa de Paz de la Cárcel de Itagüí y anunció que se mantendrá en esos diálogos con el Gobierno Nacional.
El anuncio fue realizado este martes durante una rueda de prensa, en la que los integrantes de ese espacio de diálogo le salieron al paso a la polémica por la suspensión de las órdenes de captura que había avalado la Fiscalía, pero que luego echó para atrás para 16 cabecillas.
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La renuncia de Carlos Pesebre, que se hizo pública a través de una carta con fecha del 31 de enero, generó debate por dejar en el aire serios reparos a dicho espacio, sobre todo en relación a la seriedad del Gobierno Nacional y los avances sustanciales de los diálogos.