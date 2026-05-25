Estos son los 9 que aspiran a ocupar la rectoría de la Universidad de Antioquia

Luego de la revisión inicial de la documentación aportada, nueve personas pasaron el primer filtro para candidatizarse con el fin de ocupar la rectoría de la Universidad de Antioquia en el próximo periodo (2026-2029).

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Estos son John Mario Muñoz Lopera, Iván Darío Ocampo Tamayo, Luquegi Gil Neira, Claudia Patricia Puerta Silva, Jaime Andrés Cano Salazar, Felipe Andrés Gil Barrera, Tarcilo Torres Valois, Edwin Rolando González Marulanda y Magali Andrea Montoya Giraldo.

Muñoz Lopera es el hermano del actual senador del Pacto Histórico y exembajador en Nicaragua León Fredy Muñoz; se ha desempeñado como decano de la Facultad de Ciencias Sociales en la alma máter antioqueña.

Ocampo Tamayo es médico egresado de la UdeA., un tiempo en el que fue alumno de Héctor Abad Gómez y Leonardo Muñoz, siendo este un detalle que resalta en su hoja de vida; posee especialización en ginecoobstetricia y ha sido profesor universitario.

Gil Neira, por su parte, es abogado egresado de ese mismo centro universitario; ha sido profesor universitario, Secretario General en la Universidad de Antioquia y Vicerrector General desde inicios de 2026.

Claudia Patricia Puerta es profesora titular del Departamento de Antropología en la UdeA, con título de doctorado, y ha tenido un papel destacado como líder gremial, habiendo sido representante profesoral en el Consejo Académico.

Jaime Andrés Cano tiene formación como ingeniero de alimentos, con título de doctorado; ha sido profesor universitario y se ha desempeñado como director científico y director general de la Corporación de Investigaciones Biológicas (CIB).

Felipe Andres Gil es economista de la Universidad de Antioquia y MBA de la Universidad Eafit. Se ha desempeñado como Secretario de Educación de Antioquia, Secretario de Educación y Subsecretario de Educación de Medellín, Rector del CESDE – Comfama y Director Ejecutivo de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía.

Tarcilo Torres es licenciado en matemáticas y también tiene título de doctorado en investigación en didáctica de las ciencias experimentales. Ha sido profesor titular de la Universidad de Antioquia, y coordinado doctorados.

Edwin González es doctor en Salud Pública y profesor de la alma máter paisa desde el año 2005 y actualmente es el decano de la Facultad Nacional de Salud Pública.

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Finalmente, Magali Montoya es profesional en Comercio Internacional y magíster en Educación y Sociología. Ha sido profesora de cátedra en la U. de A., pero además ha formado equipos de trabajo en la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín (Sapiencia), en la corporación Corpades, la Secretaría de Educación de Medellín, la Gobernación de Antioquia y en el Banco Mundial.

El acta donde aparecen los nombres de estos aspirantes al primer cargo dentro de una de las universidades más prestigiosas del país, con los documentos que acreditan que cumplen con los requisitos respectivos, fue expedida el viernes pasado.

Estas condiciones son, entre otras, ser colombiano; no haber sido condenado por hechos punibles, salvo por delitos políticos y hechos culposos, o sancionado en el ejercicio de su profesión o disciplinariamente por faltas graves; tener título universitario; haber desarrollado en forma sobresaliente actividades académicas por lo menos durante cuatro años o ejercido con excelente reputación y buen crédito profesional como mínimo durante cinco años, y acreditar por lo menos tres años de experiencia en administración académica, cultural, científica o tecnológica, o demostrar aportes a la ciencia, la técnica, la cultura, o al desarrollo social o productivo.

Inicialmente, se habían presentado diez candidatos dentro del proceso de inscripción que culminó el pasado 15 de mayo.

Y ahora, al quedar en firme estas nueve candidaturas, las directivas de la universidad programarán un foro institucional, el miércoles 3 de junio, para que los aspirantes compartan sus propuestas con la comunidad académica.

Luego vendrá una consulta electrónica entre los distintos estamentos (estudiantes, egresados, profesores egresados, personal no docente y jubilados), ese mismo día entre las 08:00 a.m. y las 4:00 p.m., aunque de acuerdo con la legislación actual los resultados no son vinculantes.

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El cronograma establece que la sesión del Consejo Superior Universitario donde se hará la nominación del nuevo rector para los próximos tres años se realizará el 10 de junio próximo.