Ya que en febrero lloverá parejo, Medellín lanza recomendaciones para que la ciudad no se inunde

Para no repetir escenas como las del pasado miércoles, cuando todo El Poblado acabó inundado por una de las lluvias más intensas que se recuerden en un punto específico de la ciudad, la Alcaldía de Medellín lanzó una serie de recomendaciones y así tratar de prevenir que haya más emergencias de este tipo. Lo primero es que señalan que tanto el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) pronostican que febrero será igual de lluvioso a enero, contrario a lo que ocurría en otros años y que, incluso, se empalmará con la temporada de lluvias que comienza en marzo.

Así las cosas, lo primero que piden desde la Alcaldía de Medellín es que no lancen basuras ni escombros a los ríos ni a las quebradas, mantener libres los cauces, respetar el curso natural del agua y evitar ocupar las orillas, todo con el fin de disminuir el impacto de las lluvias, principalmente con las comunidades que están aguas abajo. La secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz, señaló que si hay una corresponsabilidad de la ciudadanía con los afluentes, se puede garantizar que el riesgo de inundaciones en la ciudad disminuya en un alto porcentaje, por lo que se hace clave que no se hagan lanzamientos de ninguna clase de elementos. Entérese: ‘Súper aguaceros’ serán cada vez más comunes en Medellín: qué son y cuáles son las zonas más afectadas “Vivimos en una ciudad de montañas y agua, estamos rodeados por quebradas. Eso es una ventaja, por supuesto, en términos ambientales, por todos los beneficios y servicios que nos prestan. Pero, también, supone una responsabilidad y un proceso de adaptación permanente. Estamos avanzando en la protección y en el cuidado a través de estrategias como guardaquebradas”, dijo Ruiz.

35 volquetas de basura sacaron en El Poblado

Este llamado se hace con base en que solamente tras la emergencia del pasado miércoles en la comuna 14 (El Poblado) se retiraron más de 424 metros cúbicos de material, lo que equivale a 35 volquetas llenas. Entre lo hallado ubicaron basuras de todo tipo, muebles, camas, colchones y algunos sedimentos que contribuyeron al desbordamiento de la quebrada La Presidenta. Desde la autoridad ambiental de la ciudad se reiteran estos llamados, puesto que en las brigadas que se han hecho por toda la ciudad en las principales quebradas, se han retiraron en el 2025 cerca de 1.000 metros cúbicos de residuos voluminosos (lo que equivale a 60 volquetas) que terminan generando represamientos cuando las lluvias se intensifican, provocando crecientes súbitas y desbordamientos. Entre otros esfuerzos que se han realizado está el lavado de 23.000 metros cúbicos de lavado de vías y andenes, lo que representa limpiar tres veces el estadio Atanasio Girardot. También se limpiaron 302 unidades de drenajes y sumideros, para facilitar la evacuación de las aguas lluvias que puedan caer en los próximos días.

No “mame gallo” con las emergencias

En cuanto a la atención de emergencias, desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín (Dagrd), hicieron un llamado al buen uso de la línea 123 para agilizar la respuesta efectiva ante los casos reales que se puedan presentar, no solo con las lluvias, sino en general. Así mismo, en caso de cualquier eventualidad piden estar pendientes de los canales oficiales del Dagrd, @dagrdmedellin, y del Siata, @siatamedellin, con el fin de evitar desinformaciones tanto con los pronósticos del clima como con cualquier emergencia que se pueda estar presentando en la ciudad. Piden que no se envíen informaciones sin confirmar. Le puede interesar: La historia de Gustavo, el hombre que salió a rescatar motociclistas en medio del aguacero en Medellín Carlos Quintero, director del Dagrd, expresó que “monitoreamos permanentemente todos los sistemas de alerta temprana. Invitamos a la ciudadanía a consultar también todas las redes del Siata y el Dagrd, donde entregamos información de las condiciones hidrometeorológicas que pueden cambiar de un momento a otro. De esta manera nos preparamos y nos anticipamos a cualquier episodio de lluvia”.

¿Por qué está lloviendo ahora, cuando febrero es seco?

De acuerdo con el Ideam, son varios los motivos que están provocando las fuertes precipitaciones en todo el país en una época en la que es muy poco lo que cae agua, llevando a que, por ejemplo, el pasado miércoles en la comuna 14 (El Poblado) cayeran 87 milímetros de agua lluvia en 44 minutos, lo que equivaldría al total de lo que llovió en los 31 días de enero en años anteriores, con una media de 85 milímetros.