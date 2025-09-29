¿Excremento de perro convertido en abono útil? Esto está ocurriendo en el centro animal La Perla de Medellín

Y mire los cálculos: cada día recolectan aproximadamente 40 bultos de compostaje de aproximadamente 25 kilos, lo que equivale a una tonelada diaria y a ocho semanales. Redondeando las cifras y aproximando son, según sus voceros, 34 toneladas cada mes.

En esas instalaciones localizadas en Belén Altavista hay más de 2.600 animales, sobre todo perros y gatos, y han tenido importantes logros en el compostaje de excretas, el residuo que mayor volumen se genera en el centro.

Este Centro de Bienestar Animal está avanzando en la consolidación de un modelo integral de sostenibilidad, que incluye el manejo responsable de residuos, el aprovechamiento de aguas lluvias, el compostaje de excretas y el ahorro energético.

Un número alto de perros en un mismo sitio y produciendo excrementos, en vez de convertirse en un factor contaminante del medio ambiente, se puede volver algo favorable para este y así lo está demostrando el refugio para animales de La Perla en Medellín.

El producto resultante de todo este proceso es un abono seguro y útil que se utiliza para recuperar espacios verdes. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA

“La Perla es mucho más que un centro de protección animal: es un referente de sostenibilidad y de compromiso con Medellín. Aquí demostramos que el bienestar de los animales puede ir de la mano con el cuidado del ambiente, a través de prácticas responsables e innovadoras”, expresó la subsecretaria de Protección y Bienestar Animal de Medellín, Elizabeth Coral.

El producto resultante de todo este proceso es un abono seguro y útil que se utiliza para recuperar espacios verdes y fortalecer la economía circular, pues además La Perla trabaja de la mano con los integrantes de la Asociación de Recicladores (ARPA), de Altavista, a los cuales les entrega materiales aprovechables como cartón, vidrio y aluminio con el fin de garantizar la inclusión social y promover el aprovechamiento responsable de esos materiales.

Otro socio importante en esta experiencia de gestión responsable de los residuos no aprovechables ha sido Emvarias.

La semana pasada, La Perla informó sobre otro resultado positivo de su gestión, al lograr ubicar 1.349 mascotas en adopción en lo que va de este año, en tanto que la meta establecida con anterioridad había sido de 1.263 ejemplares.

Además, le sugerimos ver: Recicladores de Medellín marcharán para denunciar presuntos abusos de funcionarios de Espacio Público

En ese momento, la subsecretaria Coral destacó que este era un logro colectivo ya que las familias que se llevan una mascota abandonada a su casa entienden que ese acto como un compromiso de amor y responsabilidad para toda la vida.

No obstante, los esfuerzos tienen que aumentar, pues en el Centro de Bienestar Animal siguen en promedio 2.100 animales aptos para la adopción.