Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Multimedia
hace 3 horas
bookmark

Dos policías resultaron heridos luego de ataque con arma de fuego en nororiente de Medellín

hace 3 horas
El Colombiano

El ataque se produjo cuando los uniformados detuvieron a dos sospechosos que se movilizaban en motocicleta....

El Colombiano
El Colombiano

