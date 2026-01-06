Recapturaron en el barrio Caribe a alias Pulga, presunto miembro de Los Chatas

Las autoridades de Medellín dieron detalles sobre un nuevo golpe contra las estructuras criminales que delinquen en la capital antioqueña. Según detallaron, como resultado de las investigaciones entre la Alcaldía de Medellín. Policía y Fiscalía, en las últimas horas fue capturado mediante orden judicial Sebastián Pulgarín Molina, de 31 años, alias Pulga. Este sujeto sería integrante del grupo delincuencial organizado Los Chatas. Lea: Antioquia cerró 2025 con 20 homicidios menos, pero con 44 uniformados asesinados, la cifra más alta en 12 añosDe acuerdo con las investigaciones, alias Pulga habría tenido una participación activa y sostenida dentro de las dinámicas criminales de esta estructura durante aproximadamente seis años, desempeñándose en el narcotráfico y la consolidación del control territorial ilegal de esta banda. El capturado ya había sido detenido en flagrancia en 2023, junto con otros ocho integrantes de la GDO, entre ellos alias Juanca, señalado como coordinador de zona. Y aunque fue condenado en septiembre de 2024 por estos hechos, el hoy capturado se encontró prófugo de la justicia, evadiendo la acción de las autoridades. Lea también: Joven de 18 años que apuñaló a su hermano en Medellín la semana pasada fue enviado a la cárcelAlias Pulga era buscado por la Policía para el cumplimiento de su condena por el delito de tráfico, fabricación o puerta de estupefacientes. La captura del presunto delincuente se dio en las afueras de la sede de Medicina Legal en el barrio Caribe, al noroccidente de Medellín. Según las autoridades, con esta captura, se dio un golpe significativo a la capacidad criminal de Los Chatas.