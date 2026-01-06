Recapturaron en el barrio Caribe a alias Pulga, presunto miembro de Los Chatas

Las autoridades de Medellín dieron detalles sobre un nuevo golpe contra las estructuras criminales que delinquen en la capital antioqueña.



Según detallaron, como resultado de las investigaciones entre la Alcaldía de Medellín. Policía y Fiscalía, en las últimas horas fue capturado mediante orden judicial Sebastián Pulgarín Molina, de 31 años, alias Pulga. Este sujeto sería integrante del grupo delincuencial organizado Los Chatas.





De acuerdo con las investigaciones, alias Pulga habría tenido una participación activa y sostenida dentro de las dinámicas criminales de esta estructura durante aproximadamente seis años, desempeñándose en el narcotráfico y la consolidación del control territorial ilegal de esta banda.