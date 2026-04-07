“Hay una persecución”: Mesa de Paz de Itagüí reacciona a reversazo de la Fiscalía con órdenes de captura

Los integrantes de la Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá se refirieron este martes a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de echar para atrás la suspensión de las órdenes de captura de 16 de los 23 voceros de ese espacio.
La noticia, que se conoció justo cuando los representantes de ese espacio realizaban una rueda de prensa para defender la pertinencia de la suspensión, abrió un nuevo frente de incertidumbre en dichas conversaciones.
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La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien lidera la mesa por disposición del Gobierno Nacional, insistió en que el debate por la suspensión se trataría de una supuesta "persecución" en contra de esos diálogos, pero al mismo tiempo se abstuvo de emitir críticas a la decisión de la fiscal.