¿Ha sentido que en Medellín y el Valle de Aburrá ha hecho más frío de lo habitual? Esta es la razón

Durante los últimos días, principalmente en las horas de la mañana, en Medellín y el Valle de Aburrá se ha sentido mucho más frío de lo tradicional y en las tardes no ha calentado tanto como de costumbre. De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata), habría un fenómeno que se estaría presentando por cuenta de la actual temporada de lluvias.
Lo primero es que entre septiembre y noviembre se registra la segunda temporada de lluvias de cada año en Colombia, presentándose con mayor recurrencia entre las tardes y las madrugadas de cada día, situación que va llevando a que se presente una mayor nubosidad y, por ende, esto haga que se presente menor radiación en toda la región.