¿Irá preso Juan David Palacio? Quinto día de audiencia por corrupción en el Área Metropolitana

El pasado viernes 13 de febrero se completaron cuatro sesiones de audiencia de imputación de cargos contra el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, y tres personas más, por presunta corrupción en seis contratos con los bomberos de Itagüí, y si bien no son muchos los involucrados – comparativamente con el caso de Aguas Vivas donde se adelantan investigaciones a 13–, aún no se decide si habrá o no medida de aseguramiento en centro carcelario. Lea más: Una de las imputadas por corrupción en Área Metropolitana fue novia de Miguel Quintero: testigo Esta serie de audiencias empezó el pasado 26 de enero. Ese día el fiscal alcanzó a imputar a Palacio por presunto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros. Estos mismos cargos cobijaron también a las ex subdirectoras ambientales del AMVA Ana María Roldán y Diana María Montoya, en tanto que Juan Alberto Cardona Henao, quien se ha desempeñado como tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, está respondiendo por presunta falsedad en documento privado. Uno de los problemas radica en que las audiencias virtuales en este despacho, el Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones en control de garantías, sólo pueden cumplirse en horas de la tarde, por lo que el avance es lento y se “posterga” teniendo en cuenta la gravedad del asunto.

La última, que ocurrió el viernes pasado, se dio exactamente entre las 2:39 p.m. y las 5:09 p.m., tiempo en el que los representantes de las exsubdirectoras Roldán y Montoya — Luis Carlos Villegas Cadavid y Claudia Morales — expusieron por qué una restricción a la movilidad de ellas no sería legal. Este lunes 16 de febrero, a partir de las 2:30 p.m., se espera que continúe la audiencia y se determine, bajo veredicto final, si Juan David Palacio deberá enfrentar el proceso libre o entre rejas. Puede leer: Escandalosos audios dicen cómo robaron plata: Fiscalía señala a Miguel Quintero, hermano del exalcalde

¿Por qué Juan David Palacio podría ir preso?