¡Q’hubo Medellín se creció! Más páginas, más contenido y hasta premios

La noticia que muchos estaban esperando por fin llegó, y es que en esta casa editorial la cosa se pone cada día mejor. A partir del próximo martes, 18 de noviembre, el periódico más popular, el que le cuenta lo que pasa en la cuadra y las noticias que lo afectan, se transforma de pies a cabeza. Prepárese para una dosis más amplia de información, entretenimiento y, sobre todo, muchas sorpresas.

A partir de ese martes, Q’hubo pasará a tener 40 páginas todos los días, llenas de las historias más candentes de su barrio, las noticias que le tocan el bolsillo, el deporte que lo apasiona y, claro, el mejor entremetimiento.

Además de las secciones que usted ya conoce, habrá una dosis extra de diversión. Ahora todos los días tendrá un crucigrama gigante para que ponga a trabajar esa cabeza y, por supuesto, más pasatiempos para matar el rato mientras va en el bus o se toma el tinto de la mañana. Cada página será una experiencia nueva con nuestras historias hechas pensando solo en usted y que sienta que por solo $2.500, se lleva un periódico más completo.