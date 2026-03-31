“Primero el Tarimazo y luego esto”: alcalde y gobernador se pronuncian contra decisión de la Fiscalía de levantar órdenes de captura a cabecillas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunciaron en contra de la decisión de la Fiscalía de levantar las órdenes de captura que estaban vigentes contra 23 cabecillas que forman parte del proceso de la paz urbana del Valle de Aburrá. Aseguraron que todo se trata de un pago de favores de cara a las elecciones presidenciales.
“Una vez más Petro y su gobierno aliado de los peores criminales, le cumple a sus verdaderos amigos. Le solicita a la Fiscalía levantar órdenes de captura en contra de 23 cabecillas de las estructuras criminales de Medellín. Es un insulto a las víctimas y a Medellín”, manifestó el alcalde Gutiérrez.