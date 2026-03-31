“Primero el Tarimazo y luego esto”: alcalde y gobernador se pronuncian contra decisión de la Fiscalía de levantar órdenes de captura a cabecillas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunciaron en contra de la decisión de la Fiscalía de levantar las órdenes de captura que estaban vigentes contra 23 cabecillas que forman parte del proceso de la paz urbana del Valle de Aburrá. Aseguraron que todo se trata de un pago de favores de cara a las elecciones presidenciales. “Una vez más Petro y su gobierno aliado de los peores criminales, le cumple a sus verdaderos amigos. Le solicita a la Fiscalía levantar órdenes de captura en contra de 23 cabecillas de las estructuras criminales de Medellín. Es un insulto a las víctimas y a Medellín”, manifestó el alcalde Gutiérrez.

Indicó que con esta decisión se busca interferir en las próximas elecciones, en las que Iván Cepeda, el candidato que representa la continuidad de Gustavo Petro, lidera en las encuestas. Con la presión de los grupos criminales se estaría buscando impulsar aún más esta campaña. “Las estructuras criminales a través de sus cabecillas interferirán en las elecciones a la Presidencia. Todo esto mientras siguen dedicados al homicidio, la extorsión, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, a envenenar a nuestros niños y jóvenes con las drogas y a muchos otros delitos”, agregó Gutiérrez. Puede leer: ¿Petro planea un segundo ‘Pacto de la Picota’ para elecciones? El gobernador Rendón incluso lanzó la suspicacia haciendo mención en que esta decisión se toma en el marco de las elecciones y que esto golpeará la seguridad de todo el departamento, teniendo en cuenta que muchos de estos cabecillas se han visto implicados en múltiples hechos criminales. “No son cualquiera: responsables de homicidios, extorsión, desapariciones y narcotráfico; durante años han sembrado miedo, reclutan jóvenes y desplazan familias. Con margen de movilidad, el riesgo es claro: reacomodo criminal”, expresó el mandatario departamental.

Finalmente, el concejal por el movimiento Creemos, Andrés Felipe Tobón, indicó que “el Gobierno Petro está diciendo a Colombia que delinquir, ser parte del crimen organizado, sí paga. Más grave aún, la propia resolución reconoce que esta suspensión se otorga por seis meses, con posibilidad de prórroga, lo que abre la puerta a que este tipo de beneficios se prolonguen indefinidamente en el tiempo”.

Estos pronunciamientos se lanzan luego de que la fiscal Luz Adriana Camargo firmara la resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, en el que les otorgaba el beneficio a estos 23 cabecillas, de los cuales siete se encuentran en libertad desde antes.

Lista de los cabecillas de Medellín con orden de captura suspendida

Los beneficiados por esta decisión son: Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas; Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa, y Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo. Entérese: ¿Quién es quién en el crimen organizado del Valle de Aburrá? También están en esta lista Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván El Barbado; Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, y Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya. Además, la medida beneficia a Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa; Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, y Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre.

De los cabecillas que están en esta lista, siete se encuentran en libertad, la cual han venido recuperando en los últimos dos años, mientras estaban en la mesa de paz. Ellos son: Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo, y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.

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