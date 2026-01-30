x

Cuídese, pero no caiga en el pánico: este el panorama real sobre las alertas por lluvias extremas en Medellín

Este viernes y sábado se esperan lluvias prolongadas y acumulados que podrían generar algunas emergencias. Sin embargo, es necesario aclarar que por redes circula desinformación sobre falsos pronósticos de eventos anómalos y extremos.

    En la tarde y la noche de este viernes 30 y sábado 31 podrían caer lluvias prolongadas y causar acumulados sobre quebradas. FOTO: JULIO HERRERA
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

El aguacero del pasado miércoles 28 de enero dejó con los nervios a flor de piel a la ciudadanía en Medellín, y no es para menos. Según el Siata sobre el sur de la ciudad cayó en apenas 45 minutos el equivalente a un mes de lluvia. El evento particularmente extremo, sumado a la pobre capacidad de la ciudad en cuanto a adaptación y mitigación de este tipo de eventos, causó enormes daños en infraestructura; vías destruidas y anegadas, servicio de energía interrumpido, entre otros.

Dicho episodio fue un contundente recordatorio de que la ciudad y el Valle de Aburrá están sometidos a eventos de naturaleza extrema de manera cada vez más frecuentes, debido a la variabilidad y crisis climática (aguaceros que superan registros históricos, por ejemplo). Y también recordatorio de que la ciudad sigue perdiendo tiempo para avanzar hacia una adaptación masiva de su territorio a esa nueva realidad planetaria.

Lea: Calles y locales inundados, árboles caídos y una tormenta eléctrica dejó el aguacero de este miércoles en Medellín

Ante ese panorama solo queda la prevención para evitar pérdidas de vidas y mitigar los daños. Daniel Ruiz Carrascal, coordinador del Siata, informó a la ciudadanía que si bien no será tan extremo como el ocurrido el pasado miércoles, los pronóstico sí señalan que este viernes 30 de enero y sábado 31 habrá lluvias con características inusuales para el territorio metropolitano. “Esperamos altos acumulados de lluvias en las horas de la tarde y en la noche con intensidades moderadas. Podrían acelerarse, intensificarse en las horas de la noche. Específicamente para el Distrito de Medellín. Tendremos altos acumulados de precipitaciones durante dos días consecutivos. Y queríamos hacerle un llamado a la ciudadanía para que estén mejor informados, para que estén mejor preparados y para que consulten el geoportal ciudadano del Siata donde pueden tener acceso a información de pronósticos y meteorológico en tiempo real”.

También le puede interesar: Video | Agente de tránsito cargó a varias personas atrapadas en las calles inundadas tras fuerte aguacero en Medellín

Socializado el pronóstico, el Siata y la alcaldía compartieron las principales recomendaciones para evitar que las personas en los sectores afectados de la ciudad estén expuestas a riesgos. Es necesario, por ejemplo, verificar que basuras y objetos en ríos, quebradas y alcantarillados pueden obstruir el paso del agua y favorecer inundaciones. También es indispensable para el autocuidado evitar vías encharcadas o pasos a desnivel: el agua puede ocultar huecos o corrientes peligrosas. Ya en Medellín hay un lamentable historial de tragedias en deprimidos.

Tampoco es prudente cruzar calles en pendiente con agua bajando; la fuerza puede ser mayor de lo que parece. Si no es necesario salir durante la lluvia, permanece en un lugar seguro. Las líneas de emergencia cambian según el municipio. Consúltalas, compártelas con tus vecinos y tenlas a la mano. En Medellín, ante emergencias marca 123.

Conozca: No fue solo percepción: en enero llovió más del doble del promedio histórico registrado en Antioquia

“Teniendo previsto ese pronóstico del Siata, del Área Metropolitana, todo el equipo de gestión del riesgo está activo, el equipo de infraestructura”, dijo el alcalde, quien reforzó el pedido del Siata para evitar que ante episodios extremos de lluvias las personas se acerquen a las quebradas o tener acciones temerarias como pasar vehículos por pasos a desnivel. Las personas que viven cerca a cuencas con historial de emergencias es fundamental estar atentas a los llamados de los sistemas de alertas tempranas comunitarias.

La Alcaldía de Medellín fue enfática en pedir a la ciudadanía evitar creer en información que circula por redes sociales no verificada y apoyarse solamente en la información compartida por canales oficiales de la Alcaldía, el Siata y el Área Metropolitana. Algunas de las cadenas que andan circulando en Whatsapp señalan falsamente que las autoridades han informado sobre eventos extremos que incluso exigirían la evacuación de varias zonas de la ciudad.

Esta información es completamente falsa y busca no solo desinformar sino poner en riesgo a las personas atentando contra su integridad. No está de más repetir: no hay alertas sobre zonas específicas de la ciudad ni existen pronósticos de eventos extremos que pongan a la ciudad en estado de emergencia. Tomando las medidas de prevención señaladas y mantenerse informados por los canales oficiales es suficiente para evitar riesgos.

Utilidad para la vida