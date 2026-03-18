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Extraña explosión en un local del barrio Caribe, de Medellín, dejó dos lesionados

Lo que se pensó que en un comienzo se trataba de una emergencia en un taller de estampación terminó destapando un posible sitio de almacenamiento de explosivos.

  • En este punto del barrio Caribe, de Medellín, ocurrió la extraña explosión que dejó dos lesionados. FOTO: GOOGLE MAPS
    En este punto del barrio Caribe, de Medellín, ocurrió la extraña explosión que dejó dos lesionados. FOTO: GOOGLE MAPS
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Una explosión ocurrió sobre el mediodía de este miércoles en un local del barrio Caribe, en el occidente de Medellín. Lo que en un comienzo se pensó que se trataba de una explosión por químicos, dejó en evidencia que dentro de este espacio se estarían manejando elementos explosivos.

Los hechos ocurrieron sobre las 11:45 de la mañana de este miércoles en la calle 74 con la carrera 64, en este barrio de la comuna 5 (Castilla), cuando se escuchó la detonación, pero sin que se presentara una llamarada que alertara del incendio.

De acuerdo con testigos, “se alcanzó a ver salir gente de ese local y de inmediato se llamaron a los bomberos para que atendieran la situación”.

Entérese: No era una bomba: autoridades descartan que paquete sospechoso en vía de Rionegro fuera un explosivo

Cuando los organismos de socorro llegaron a atender esta emergencia, encontraron a dos personas lesionadas, una de ellas con amputación de un brazo, razón por la que fue trasladado al hospital San Vicente Fundación, de Medellín.

“El lesionado lo sacaron con muchas esquirlas”, relataron personas implicadas en el procedimiento que inicialmente estaba en manos de los bomberos, pero que después de la inspección realizada por los socorristas dejó una sorpresa.

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Según las versiones, encontraron elementos sospechosos que estarían relacionados con explosivos, por lo que el personal de antiexplosivos de la Policía Metropolitana acudió al sitio para corroborar de qué se trataba.

Hasta el momento no se ha establecido plenamente el elemento que habría generado esta explosión dentro de lo que se pensaba que era un almacén de estampación. Algunas versiones hablan de que había insumos para la fabricación de explosivos, lo cual no se ha confirmado plenamente.

En cuanto al segundo lesionado, solo se sabe que también fue remitido a este centro asistencial, con lesiones de consideración que lo tienen hospitalizado.

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