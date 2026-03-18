Extraña explosión en un local del barrio Caribe, de Medellín, dejó dos lesionados

Una explosión ocurrió sobre el mediodía de este miércoles en un local del barrio Caribe, en el occidente de Medellín. Lo que en un comienzo se pensó que se trataba de una explosión por químicos, dejó en evidencia que dentro de este espacio se estarían manejando elementos explosivos. Los hechos ocurrieron sobre las 11:45 de la mañana de este miércoles en la calle 74 con la carrera 64, en este barrio de la comuna 5 (Castilla), cuando se escuchó la detonación, pero sin que se presentara una llamarada que alertara del incendio.

Hasta el momento no se ha establecido plenamente el elemento que habría generado esta explosión dentro de lo que se pensaba que era un almacén de estampación. Algunas versiones hablan de que había insumos para la fabricación de explosivos, lo cual no se ha confirmado plenamente. En cuanto al segundo lesionado, solo se sabe que también fue remitido a este centro asistencial, con lesiones de consideración que lo tienen hospitalizado.