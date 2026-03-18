El prontuario de alias Lobo Menor, buscado por tres países y capturado en el aeropuerto El Dorado

La captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias ‘Lobo Menor’, en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, podría ser la pieza clave en el rompecabezas judicial del magnicidio del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio, perpetrado el 9 de agosto de 2023 en el norte de Quito. El señalado llegó este martes a Colombia en un vuelo procedente de México, país donde ya había levantado alertas. Días antes, autoridades mexicanas lo habían interceptado en la terminal aérea Benito Juárez de ese país cuando intentaba ingresar con documentos colombianos falsos, una maniobra que anticipaba su estrategia de evasión internacional. Desde 2022, su paradero era un misterio para las autoridades ecuatorianas, luego de haber accedido a un régimen de libertad condicionada. Lea más: Petro niega que se haya reunido con alias Fito en Manta durante visita a Ecuador, pero ¿por qué viajó a esa ciudad y no avisó al Congreso? Considerado uno de los hombres más buscados por Ecuador y miembro de la organización criminal ‘Los Lobos’, pesaba en su contra una notificación roja de Interpol por el delito de homicidio. Su rastro se cerró en Bogotá. A sus 35 años, ‘Lobo Menor’ intentó burlar los controles migratorios en El Dorado utilizando otra vez un pasaporte colombiano con identidad falsa. Sin embargo, agentes de Migración Colombia detectaron inconsistencias en el documento y, tras un procedimiento de verificación, lograron establecer su verdadera identidad, poniendo fin a una fuga que lo mantenía fuera del radar judicial y abriendo un nuevo capítulo en la investigación del crimen que sacudió al Ecuador.

Rol bisagra con disidencias de las Farc

En los expedientes judiciales y de inteligencia, su nombre aparece ligado a la banda criminal ‘Los Lobos’ en Ecuador, una organización dedicada al narcotráfico, sicariato, minería ilegal y crimen transnacional y que estaría operando desde 35 cárceles en ese país, principalmente. De acuerdo con la Fiscalía, ‘Lobo Menor’ habría actuado como el enlace clave entre la cúpula de la organización criminal y los seis ejecutores materiales del asesinato, quienes el 6 de octubre de 2023 fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil (Ecuador) en medio de un motín. La investigación sostiene que el crimen habría sido financiado por disidencias de las FARC, a través de otro de los procesados, alias ‘Gordo Luis’, a quien se le atribuye la recepción de un dinero en Cali como parte del pago por la ejecución del atentado contra Fernando Villavicencio. Entérese: La lujosa casa, la carta de alias Fito y los rastros de la “agenda privada” de Petro en Manta, Ecuador La hipótesis del ente acusador de ese país sostiene que coordinó directamente con los autores materiales, articulando la logística y transmisión de órdenes para perpetrar el atentado. En esa cadena de mando aparece Carlos Angulo, alias Invisible, ya condenado como autor material del asesinato. Según la investigación, ‘Lobo Menor’ habría sido quien le impartió instrucciones precisas, mientras que alias ‘Pipo’, recluido actualmente en una cárcel de España y solicitado en extradición por Estados Unidos, habría dado la autorización final para ejecutar el crimen. En febrero de 2026, la justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva de ‘Lobo Menor’, ‘Pipo’, y Luis Alfredo A.A., conocido como ‘Gordo Luis’. Según la Fiscalía, los tres habrían tenido un rol determinante en la planificación del magnicidio de Fernando Villavicencio, perpetrado el 9 de agosto de 2023 en Quito. Siga leyendo: Medicinas y su hija de 3 años: las claves para capturar a alias Fito en Ecuador El crimen de Villavicencio ocurrió al término de un acto de campaña política en los exteriores de la unidad educativa Anderson. Eran cerca de las seis de la tarde cuando el candidato, rodeado de su equipo de seguridad, se disponía a abordar un vehículo. En ese momento, una ráfaga de disparos —alrededor de 40 impactos, según las pesquisas judiciales— se desató contra él. El ataque no solo acabó con su vida, sino que también dejó a varias personas heridas en medio del caos y la confusión. Gravemente herido, el excandidato fue trasladado de urgencia a la Clínica de la Mujer, donde minutos después se confirmó su fallecimiento. Tenía 59 años y una trayectoria marcada por el periodismo de investigación y la política: desde 2021 ocupaba un escaño en la Asamblea Nacional, desde donde había denunciado estructuras de corrupción y crimen organizado.

En el expediente, la Fiscalía ha incorporado testimonios y elementos que apuntan a que ‘Lobo Menor’ no solo conocía los detalles del atentado, sino que habría participado activamente en su coordinación, consolidando su presunto papel dentro de la cadena de mando que derivó en uno de los hechos más violentos y partieron en dos la historia reciente del Ecuador.

El prontuario de alias Lobo Menor