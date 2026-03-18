El prontuario de alias Lobo Menor, buscado por tres países y capturado en el aeropuerto El Dorado

La captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias ‘Lobo Menor’, en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, podría ser la pieza clave en el rompecabezas judicial del magnicidio del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio, perpetrado el 9 de agosto de 2023 en el norte de Quito.
El señalado llegó este martes a Colombia en un vuelo procedente de México, país donde ya había levantado alertas. Días antes, autoridades mexicanas lo habían interceptado en la terminal aérea Benito Juárez de ese país cuando intentaba ingresar con documentos colombianos falsos, una maniobra que anticipaba su estrategia de evasión internacional.
Desde 2022, su paradero era un misterio para las autoridades ecuatorianas, luego de haber accedido a un régimen de libertad condicionada.
Lea más: Petro niega que se haya reunido con alias Fito en Manta durante visita a Ecuador, pero ¿por qué viajó a esa ciudad y no avisó al Congreso?
Considerado uno de los hombres más buscados por Ecuador y miembro de la organización criminal ‘Los Lobos’, pesaba en su contra una notificación roja de Interpol por el delito de homicidio. Su rastro se cerró en Bogotá.
A sus 35 años, ‘Lobo Menor’ intentó burlar los controles migratorios en El Dorado utilizando otra vez un pasaporte colombiano con identidad falsa. Sin embargo, agentes de Migración Colombia detectaron inconsistencias en el documento y, tras un procedimiento de verificación, lograron establecer su verdadera identidad, poniendo fin a una fuga que lo mantenía fuera del radar judicial y abriendo un nuevo capítulo en la investigación del crimen que sacudió al Ecuador.