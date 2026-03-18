Así puede pasar una noche en el estadio donde se jugará el partido inaugural del Mundial 2026

Este evento hace parte de las experiencias que ofrece Airbnb , que en años anteriores ha ofrecido espacios culturales como el que organizó en 2025 en Medellín junto a la cantante Karol G .

En tres meses, los equipos de México y Sudáfrica se enfrentarán en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, ubicado en la capital del país norteamericano. Es en ese mismo lugar que un grupo de fanáticos podrá pasar la noche junto a Hugo Sánchez , considerado el mejor jugador mexicano del siglo XX.

“El Estadio Ciudad de México es uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol en México y ha sido parte fundamental de mi historia. Aquí marqué mi primer gol como profesional y aquí también viví momentos que me marcaron para siempre. Es un lugar que impone, inspira y resguarda historias inolvidables”, aseguró el exjugador.

Como antesala del Mundial , la aplicación de alojamiento organizó una estadía completa junto a Sánchez, quien guiará personalmente a los huéspedes por rincones emblemáticos del estadio, revelará algunos de sus secretos de la cancha y jugará minifutbolito con los participantes.

La experiencia se llevará a cabo el 5 de abril, a pocos días de la reinauguración oficial del estadio, prevista para el 28 de marzo, tras haber estado en obras desde mayo de 2024. Para dormir en el recinto deportivo, se adaptaron dos palcos y se transformaron en suites privadas que estarán allí de manera provisional.

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Además de la oportunidad de compartir con Sánchez, los participantes tendrán una cena con los platos más emblemáticos de México preparada por un chef privado y también podrán personalizar regalos como balones y gorras.

Para pasar una noche en el estadio en el que el 11 de junio se jugará el primer partido del Mundial 2026, hay que solicitar la experiencia en Airbnb, la cual estará disponible a partir del 23 de marzo a las 10:00 de la mañana, hora colombiana.

Las solicitudes de reserva elegibles se atenderán por orden a través de la plataforma Airbnb, y se confirmará la primera reserva elegible para un grupo de hasta cuatro huéspedes para la estancia del 5 al 6 de abril. La experiencia es gratuita e incluye comida y cena el día 5, y desayuno el día 6. El transporte al estadio para la estancia y para el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no está incluido.

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