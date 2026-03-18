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Así puede pasar una noche en el estadio donde se jugará el partido inaugural del Mundial 2026

Un grupo de fanáticos podrá vivir una experiencia única: pasar la noche en el Estadio Ciudad de México junto a Hugo Sánchez, leyenda del fútbol mexicano.

  • Este es un modelo de como lucirán las suites ubicadas en el Estadio Ciudad de México. FOTO: Airbnb
    Este es un modelo de como lucirán las suites ubicadas en el Estadio Ciudad de México. FOTO: Airbnb
El Colombiano
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hace 1 hora
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En tres meses, los equipos de México y Sudáfrica se enfrentarán en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, ubicado en la capital del país norteamericano. Es en ese mismo lugar que un grupo de fanáticos podrá pasar la noche junto a Hugo Sánchez, considerado el mejor jugador mexicano del siglo XX.

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Este evento hace parte de las experiencias que ofrece Airbnb, que en años anteriores ha ofrecido espacios culturales como el que organizó en 2025 en Medellín junto a la cantante Karol G.

<b>Hugo Sánchez. Foto: REUTERS</b>
Hugo Sánchez. Foto: REUTERS

Como antesala del Mundial, la aplicación de alojamiento organizó una estadía completa junto a Sánchez, quien guiará personalmente a los huéspedes por rincones emblemáticos del estadio, revelará algunos de sus secretos de la cancha y jugará minifutbolito con los participantes.

“El Estadio Ciudad de México es uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol en México y ha sido parte fundamental de mi historia. Aquí marqué mi primer gol como profesional y aquí también viví momentos que me marcaron para siempre. Es un lugar que impone, inspira y resguarda historias inolvidables”, aseguró el exjugador.

La experiencia se llevará a cabo el 5 de abril, a pocos días de la reinauguración oficial del estadio, prevista para el 28 de marzo, tras haber estado en obras desde mayo de 2024. Para dormir en el recinto deportivo, se adaptaron dos palcos y se transformaron en suites privadas que estarán allí de manera provisional.

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Además de la oportunidad de compartir con Sánchez, los participantes tendrán una cena con los platos más emblemáticos de México preparada por un chef privado y también podrán personalizar regalos como balones y gorras.

Para pasar una noche en el estadio en el que el 11 de junio se jugará el primer partido del Mundial 2026, hay que solicitar la experiencia en Airbnb, la cual estará disponible a partir del 23 de marzo a las 10:00 de la mañana, hora colombiana.

Las solicitudes de reserva elegibles se atenderán por orden a través de la plataforma Airbnb, y se confirmará la primera reserva elegible para un grupo de hasta cuatro huéspedes para la estancia del 5 al 6 de abril. La experiencia es gratuita e incluye comida y cena el día 5, y desayuno el día 6. El transporte al estadio para la estancia y para el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no está incluido.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto cuesta la noche en el Estadio con Hugo Sánchez?
La experiencia ofrecida por Airbnb es completamente gratuita. Incluye la estancia, cena, desayuno y las actividades con Hugo Sánchez, pero no cubre los traslados hacia Ciudad de México ni las entradas al Mundial.
¿Cuándo se inaugura el Mundial 2026 en México?
El partido inaugural entre México y Sudáfrica se jugará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México (antiguo Estadio Azteca), marcando el inicio de la primera cita mundialista en tres países simultáneos.

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