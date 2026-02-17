Problemas de “El Bronx” de Medellín casi se extienden a Plaza Botero

Hace unos días, un “influenciador” lanzó en redes una pregunta sencilla pero provocadora: ¿qué lugar de Medellín no recomendarían visitar y por qué? La mayoría respondió con el discurso habitual: que la ciudad no tiene zonas feas, que todo es bonito, agradable, “instagrameable”, lo que sea que eso signifique.
Sin embargo, entre los comentarios apareció uno que rompió esa narrativa idealizada: “Los alrededores del Parque de Botero”. La frase, breve pero concisa, empezó a sumar apoyos hasta convertirse en una opinión repetida por muchos, señalando el sector como uno de los puntos críticos de ciudad.
Experiencias relacionadas con malos olores, basuras, presencia de habitantes de calle y percepción de inseguridad comenzaron a respaldar la elección, dejando en claro que la crisis que vive el sector sigue sin resolverse y que, peor aún, las “fronteras” del mal llamado Bronx ya están tocando a la Plaza Botero, uno de los sitios más emblemáticos y turísticos.
Ante las reiteradas quejas de lectores, hoy hay que hacer una nueva incursión en este territorio para constatar si El Bronx está ampliando sus fronteras. Y para hacerlo no solo requiere fortaleza mental para soportar y entender con humanidad el drama que hay que ver allí, para poder narrarlo sin filtros; sino también un olfato a prueba de todo para aguantar los efluvios de una zona donde solo los más valientes o desarraigados caminan o se mueven con sus vehículos con las ventanillas abajo.
