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Por grabar para redes y no llamar al 123, atención de emergencias en Medellín se ha retrasado

Hasta 5 minutos más demoraría atención de incidentes. Dagrd mostró preocupación por tendencia en la que incluso monetizarían emergencias.

  • En la imagen, uno de los más recientes incendios que tuvo lugar en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá. Algunas personas grabaron la conflagración. FOTO Camilo Suárez.
    En la imagen, uno de los más recientes incendios que tuvo lugar en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá. Algunas personas grabaron la conflagración. FOTO Camilo Suárez.
Cristian Álvarez Balbín
Cristian Álvarez Balbín
hace 7 minutos
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En Medellín, un peculiar fenómeno cobra cada vez más fuerza cuando hay una emergencia: la gente, en vez de ayudar o de reportar el suceso a las líneas de atención como el 123, prefiere sacar su celular para grabar el acontecimiento. Es más, en algunos casos la candela puede estar a pocos metros de los testigos, convertidos en improvisados camarógrafos, y ni así se inmutan en avisar a los bomberos.

En la ciudad, el uso creciente de redes sociales para reportar emergencias en lugar de acudir a la línea oficial 123, podría estar generando demoras en la atención de incidentes, según se advirtió desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagrd.

De acuerdo con análisis internos y preliminares realizados por la entidad, si bien se mantiene el promedio de llamadas para reportar emergencias activas o atenciones propias de la gestión del riesgo en la ciudad –las cuales llegan a ser unas 600 por mes– sí se ha notado que en varios casos primero se le “hace bulla” al suceso por redes sociales antes que por canales como el 123.

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Dicha situación repercute en un retraso en la atención por parte de los organismos de rescate que podría rondar los cinco minutos, tiempo que para el común de la gente no puede ser mucho, pero para quien está viviendo una emergencia puede ser toda una eternidad sin recibir ayuda oportuna.

“Por ejemplo, con el hundimiento de vía en el barrio Boston en el centro, o a veces con los últimos incendios en sectores como Manrique, uno ve primero los videos circulando por varios grupos pero cuando uno revisa el sistema de reportes de la línea 123, no ha entrado la llamada avisando del suceso.

La gente prefiere grabar y mandárselo a quienes creen que le darán eco al asunto para atenderlo más rápido en vez de hacerlo en el 123. ¿Pero qué está pasando realmente? Que se está perdiendo tiempo valioso para que las autoridad lleguen rápido al sitio”, detalló un vocero del Dagrd.

Otro caso muy común, según añadieron, se da en las temporadas de lluvias cuando empiezan a circular videos de inundaciones. La cuestión es que, como en muchos de estos sucesos no hay víctimas, los reportes al 123 pueden llegar hasta media hora después cuando el daño a bienes e inmuebles ya se ha agravado.

Es más, para poder saber que está pasando en la ciudad, muchas veces al Dagrd le toca revisar las tendencias en redes sociales para ver si hay alguna emergencia en proceso de la que no se hayan enterado por el canal lógico que es el número de emergencias.

¿Qué hay detrás?

Para el Dagrd, el asunto es un tema de comportamiento ciudadano inadecuado que es aupado por algunos portales noticiosos de la ciudad que si bien sirven para informar, no son los canales idóneos para la activación de los equipos encargados de atender las emergencias en Medellín y el Aburrá.

“Muchos de esos portales mandan los reportes y hasta la foto del suceso, pero lo que les decimos es que por favor, que ellos o los usuarios, también den aviso al 123. Pero varios portales le dicen al ciudadano ‘Ya te gestioné la atención’.

Entonces, el ciudadano queda tranquilo pero el portal también queda listo porque tiene ese tráfico disparado y creciendo en redes. Y ahí está el problema: esa validación hace que la gente siga prefiriendo reportar por ahí, pese a que la atención queda ‘en el aire’ y en una emergencia, cada segundo cuenta”, añadieron.

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Hablando de tráfico y vistas en redes, hay otro asunto que desde el Dagrd llaman la atención y es que en muchos casos, algunos portales generan un efecto contrario al reportar como “del momento” emergencias que ya están siendo atendidas o que incluso ya se controlaron.

“A veces un portal publica, por ejemplo, una emergencia a las 8:00 a. m., diciendo que ‘está pasando en el momento’. Pero cuando uno mira el reporte, el caso incluso ya fue atendido hasta dos horas atrás. Y estos portales no corrigen esa información porque ese video o esa foto así esté desactualizado les está generando tráfico”, apuntaron.

El colmo: monetizan urgencias

Hay otro fenómeno social que desde el Dagrd han bautizado como el “testigo pasivo”, es decir la persona cuya intención es simplemente grabar más no ayudar, y hasta aprovecharse de la situación. “Antes la gente ayudaba más; ahora muchos prefieren grabar”, resumieron.

De hecho, según comentaron desde la entidad, en un reciente incendio ocurrido en la Comuna 3, Manrique, una generadora de contenido comenzó a transmitir la conflagración en su canal de video.

La mujer aprovechaba su transmisión –que llegó a tener casi 5.000 personas conectadas– no solo para “narrar” lo que acontecía, sino también para pedirles a sus seguidores que le enviaran donaciones en dinero indicando que “se comprometía” a repartir el monto recogido entre los afectados que hubiera dejado la emergencia.

“Pero lo peor es que esta persona decía que el fuego llevaba una hora de iniciado y los bomberos no habían llegado y eso era falso. Ya en el sitio había varias máquinas atendiendo la emergencia e intentando sofocar las llamas.

Pero ella seguía diciendo eso porque le convenía mantener al aire la transmisión. La cuestión es que eso repercute en la percepción de la gente, usted puede llegar un minuto tarde y ese minuto las víctimas lo sienten larguísimo”, dijeron.

Si va a grabar, reporte también a la línea 123

Desde el Dagrd reiteraron que la línea 123 sigue siendo el canal oficial y más efectivo para reportar cualquier emergencia. De hecho, en lo que va de 2026 a la línea se han dado reportes de 1.891 sucesos que han sido atendidos por los organismos de socorro. En 2025 fueron 8.027 casos atendidos por los rescatistas del Dagrd.

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Por eso, el llamado es claro: ante cualquier situación de riesgo, la prioridad debe ser comunicarse de inmediato con esta línea, antes que ponerse a transmitir o publicar en redes sociales; ya que en escenarios críticos, esos minutos de retraso pueden agravar las consecuencias de un incidente.

“Ayudar es llamar. Por eso, si va a grabar, también debe reportar”, insisten desde la entidad.

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