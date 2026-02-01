¡Ojo conductores! Desde este lunes 2 de febrero cambia el pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá

Señor conductor, esté pendiente que con el cambio de mes también llega la nueva rotación del pico y placa para carros particulares y motos, la cual estará vigente para el primer semestre de 2026.
Este cambio en la medida fue establecido por la Secretaría de Movilidad de Medellín y adoptado por las alcaldías de los otros nueve municipios del Valle de Aburrá.
Durante esta primera semana, es decir, de 2 al 6 de febrero, las sanciones para quienes no respeten la medida serán pedagógicas, mientras que a partir del 9 de febrero comenzarán las multas económicas para quienes sigan despistados con esta restricción de movilidad.