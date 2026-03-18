Banco de la República advierte que decreto sobre traslado de ahorros pensionales a Colpensiones sería contrario a la ley

El Banco de la República manifestó reparos jurídicos y operativos frente al proyecto de decreto que busca reglamentar el traslado de recursos de los afiliados desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) hacia el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.
En una comunicación dirigida al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, el Emisor señaló que la propuesta “sería contraria” a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que regula la oportunidad de traslado entre regímenes pensionales.