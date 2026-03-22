Parques Biblioteca en Medellín están teniendo nuevos usos: incluso refugio para mujeres víctimas

En medio de los libros, los talleres y las conversaciones triviales, las bibliotecas públicas de Medellín se han convertido en algo más que espacios culturales: para muchas mujeres son también lugares seguros donde encontrar apoyo, orientación y redes de cuidado frente a situaciones de violencia o vulnerabilidad.
Según datos de la Alcaldía, entre 2024 y 2025 el sistema recibió en promedio 4,47 millones de visitantes al año, de los cuales el 57,26% fueron mujeres. Solo en 2025, 2,7 millones de mujeres participaron en actividades, servicios y programas de las bibliotecas públicas de la ciudad.
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Estas cifras muestran cómo las bibliotecas se han convertido en espacios clave para la participación y el acompañamiento hacia ellas.
“Los parques biblioteca representan más que un lugar de lectura, se han convertido en espacios donde la literatura es un refugio para sobrellevar la violencia dentro del hogar, las agresiones o el abuso”, indicó María Victoria Loaiza, docente que ha participado en estos espacios.