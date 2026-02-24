Maestros de Antioquia van a paro de 72 horas por los problemas del sistema de salud que creó Petro

Al ver que no les entregan sus medicamentos, pero tampoco les dan citas médicas para nada, cerca de 40.000 docentes en Antioquia dijeron basta y salieron a protestar por las calles del centro de Medellín. A esto se sumó que anunciaron un paro de 72 horas, comenzando desde las 10:00 de la mañana de este martes.
Lida Morales, presidenta de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), expresó que “hoy no tenemos medicamentos, hoy no tenemos unos prestadores claros, porque no hay una red de prestadores que podamos decir, está funcionando y que va a atender a los maestros. Pero, adicionalmente a esto, tenemos una cantidad de situaciones que surgen a través de la plataforma donde no le responden a los maestros, donde los maestros van a una atención y no los reciben porque expresan que no pagan por nosotros”.