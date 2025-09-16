x

“Alias Lámpara no dejaba que yo viera a mi hijo”: papá del menor golpeado en Castilla

El venezolano Rafael Botía habló sobre la situación que estaba viviendo con su hijo desde que su expareja empezó una relación sentimental con el procesado. Pide justicia.

  • Según las denuncias de la comunidad, alias Lámpara maltrataba al menor por cualquier cosa que hiciera. El padre del pequeño pide que se haga justicia por los hechos de violencia. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 11 horas
bookmark

Los hechos de violencia que implicarían a Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara, irían más allá de las agresiones físicas. Rafael Adrián Botía, padre del menor agredido el pasado fin de semana en el barrio Castilla, de Medellín, manifestó que desde que su expareja comenzó una relación con este hombre, impidió que tuviera cualquier contacto con su hijo.

“No sabía nada de mi hijo y su pareja actual le prohibía que yo tuviera o pudiese ver a mi bebé”, explicó este venezolano, señalando que la situación se venía presentando hace un par de meses, cuando su expareja inició una relación sentimental con este señalado integrante del grupo delincuencial Los Mondongueros.

También reconoció que parte del distanciamiento con su hijo tenía que ver con que el final de la relación no fue en las mejores condiciones, aunque siempre pretendió estar pendiente de su pequeño, pese a los impedimentos, primero de la madre y luego del procesado.

Luego de lo ocurrido con su hijo, Rafael Adrián pide justicia mientras que su pequeño hijo se recupera de las múltiples lesiones sufridas -presuntamente a manos de alias Lámpara- en una de las camas de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General.

“La verdad muy indignado por lo que pasó, he tratado de manejar las cosas de la mejor manera, siempre primero pidiéndole a Dios por delante que haga justicia”, señaló Botía.

Entérese: Niño de 4 años en estado crítico tras golpiza de su padre en Medellín; alcalde pide “dar con el paradero de ese salvaje”

Según las denuncias de la comunidad, el pequeño venía siendo víctima de agresiones desde comienzos de año, todo porque se le escuchaba llorando todo el tiempo.

“La mamá del niño se fue a vivir con este personaje a la casa; se empieza a escuchar maltrato verbal, físico, el niño llorando en todo el tiempo”, señalaron los vecinos, quienes aseguraron que denunciaron en varias oportunidades la situación, pero que la respuesta de las autoridades fue hacer caso omiso.

Le puede interesar: Capturaron al presunto agresor del niño de 4 años que se debate entre la vida y la muerte en Medellín; sería de banda criminal

De hecho, la agresión que lo tiene entre la vida y la muerte ocurrió luego de que el menor se levantara en horas de la mañana y pese a que su padrastro le había dicho que se acostara a dormir, el menor decidió ponerse a jugar. La comunidad aseguró que este tipo de reacciones eran una constante.

“Si él lloraba, era un golpe; si jugaba con la pelota, era un golpe. Utilizaba palabras soeces contra el niño: ese malparido, por qué estás llorando, tú eres un varón. Lo hacía cada que le pegaba”, expresaron los vecinos.

Ante estas situaciones, se espera que en las próximas horas se conozca si alias Lámpara es enviado a prisión por los hechos de violencia contra este menor y, de paso, se le procesa por delitos relacionados con su supuesto vínculo con esta estructura delincuencial.

El procesado se puso a disposición de las autoridades en las últimas horas debido a que estaba siendo víctima de constantes amenazas, luego del hecho de violencia que tiene al menor de 4 años en un estado crítico.

Este hombre tiene múltiples procesos judiciales activos desde el 2016 y actualmente, según la Procuraduría, tiene un proceso suspendido por el delito de homicidio simple de un juzgado de Abejorral.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Bandas delincuenciales
Orden público
Seguridad ciudadana
Bandas Criminales
Maltrato infantil
seguridad
captura
niños
violencia infantil
Maltrato
Capturados
Medellín
Comuna 5
