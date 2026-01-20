Con trasbordos y paciencia sortean daño en vía a Prado: “Me demoro dos horas más para llegar a la casa”

Viajar entre San Antonio de Prado e Itagüí se ha convertido en una odisea de hasta cuatro horas. Tras el colapso del puente sobre la quebrada La Limona, los habitantes enfrentan un caos diario que los obliga a realizar transbordos a pie o quedar atrapados en congestiones interminables que han duplicado sus tiempos de desplazamiento.
Marta Jaraba, quien trabaja en oficios varios en Envigado, aseguró que le toca salir 40 minutos antes de su casa para tomar el bus y bajar hasta el punto donde se hace el transbordo, en el puente de la Limona, en el que le toca hacer una fila para abordar el nuevo bus. Su espera no es tanta porque lo hace cuando no es hora pico, pero señaló que en las horas pico la demora sí se puede extender más tiempo.