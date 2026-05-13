Corte Suprema sale en defensa de la Fiscalía: está de acuerdo en no levantar 29 órdenes de captura al Clan del Golfo

La petición de suspender 29 órdenes de captura, pedida por el Alto Comisionado de Paz y rechazada por la fiscal Luz Adriana Camargo, siguen generando reacciones.

Esta vez por cuenta de la Corte Suprema y su Sala de Casación Penal, que pidió al presidente Gustavo Petro sobre “el respeto que debe tenerse en relación con los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de cooperación judicial”.

El alto tribunal manifestó su respaldo a la posición de Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, sobre los cuestionamientos de la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal, ZUT, previstas para comenzar el próximo 25 de junio.

Lea también: Fiscalía dice “no” a Petro: mantiene órdenes de captura a 29 miembros de Clan del Golfo

Entre los beneficiados figura alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan con orden de extradición a Estados Unidos.

Según el comunicado difundido, ambas instancias “comparten los planteamientos que formuló a fin de constatar que todas las medidas adoptadas en el marco de la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal deben, necesariamente, estar precedidas de información suficiente y verificable sobre el cumplimiento de los condicionamientos legales establecidos respecto al proceso de paz”.

Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro rechazó la solicitud de suspender las órdenes de captura contra varios líderes del Clan del Golfo, entre ellos alias Chiquito Malo, requerido en extradición por Estados Unidos.

No se pierda: Sin una ley de sometimiento aprobada, en estos sitios concentrarán al primer contingente del Clan del Golfo

Según explicó el mandatario, la decisión fue adoptada por la delegación de paz encabezada por Otty Patiño sin su autorización, y reiteró que “en las primeras fases del proceso no actúan extraditables”.

Tras una reunión con la delegación de paz en la Casa de Nariño, Petro ordenó que de la lista de los 400 combatientes que serán trasladados en junio a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Chocó y Córdoba se excluya a quienes tengan solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos, como alias Chiquito Malo.

“La comisión de paz elaboró una lista de 29 personas que incluye extraditables; estaba dentro de sus funciones, pero esa decisión no fue consultada con el presidente”, afirmó el jefe de Estado.