Tome nota: Bello estrenará nueva ruta rápida de buses al Centro de Medellín

El municipio de Bello estrenará a partir del próximo mes una ruta de buses con la que se promete reducir los tiempos de desplazamiento hacia el Centro de Medellín.
El anuncio fue realizado por la empresa Bellanita Group, desde donde se precisó que a partir del próximo miércoles 1 de octubre comenzará a operar una nueva ruta única y directa hacia Medellín, con la que se busca hacer más eficientes los recorridos.
El objetivo, explicó la empresa, es que con el nuevo trazado los buses no tengan que entrar a múltiples barrios en un mismo recorrido, evitando desvíos y acortando los tiempos de viaje.