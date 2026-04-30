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Aeropuerto El Dorado: 5 incidentes peligrosos en apenas 3 meses, ¿qué está ocurriendo?

El último caso se presentó este jueves, cuando la aparición de un dron provocó la suspensión de operaciones aéreas por una hora.

  • El aeropuerto El Dorado, de Bogotá, ha padecido problemas en su operación por la presencia de drones y aeronaves militares, entre otros. FOTO: COLPRENSA.
    El aeropuerto El Dorado, de Bogotá, ha padecido problemas en su operación por la presencia de drones y aeronaves militares, entre otros. FOTO: COLPRENSA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 5 horas
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Cinco incidentes registrados en apenas tres meses, que obligaron a suspensiones temporales de la operación y pusieron en riesgo las vidas de pasajeros y tripulantes, tienen en entredicho la confiabilidad en El Dorado, el aeropuerto más importante de Colombia.

El caso más reciente se registró a las 5:20 a.m. de este jueves 30 de abril, de acuerdo con la Aeronáutica Civil.

La entidad reportó que la Fuerza Aeroespacial detectó el sobrevuelo de un dron en cercanías al terminal, en inmediaciones de la localidad de Engativá, lo que disparó las alertas.

Esta situación obligó a que dos aviones que se acercaban a la pista fueran desviados. “Dos aeronaves (LA572 SCL y AV9366 CLO) debieron realizar aproximación frustrada, una maniobra estándar que garantiza la seguridad operacional”, informó la Aeronáutica por sus redes sociales.

Las operaciones estuvieron congeladas en El Dorado hasta las 5:44 a.m., cuando se normalizaron las actividades. “Recomendamos a los viajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas ante posibles cambios en sus itinerarios. El uso indebido de drones cerca de aeropuertos representa un grave riesgo para la aviación”, concluyó.

La racha de incidentes comenzó el 20 de febrero de 2026, cuando por confusiones entre los pilotos y la torre de control un helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aeroespacial estuvo a punta de estrellarse con un avión Airbus A320 de la empresa Latam.

La aeronave comercial, que ya estaba carreteando en la pista para despegar, tuvo que dar un frenazo de emergencia.

Una situación similar se registró el 13 de marzo, cuando un helicóptero Black Hawk del Ejército cruzó dos veces sobre el aeropuerto. Al parecer, de nuevo, hubo una falla de comunicaciones entre el piloto y las autoridades de la terminal.

En la noche del pasado 19 de abril, los vuelos LH542 de Lufthansa (proveniente de Frankfurt, Alemania) y el Boeing 777 de la aerolínea Qatar Airways (venía de Río de Janeiro, Brasil), estuvieron en riesgo de colisión durante sus maniobras de aterrizaje.

Una de las dos aeronaves tuvo que ejecutar una aproximación frustrada y aterrizar en un segundo intento. Según la Aeronáutica, la situación se presentó porque la pista 32 derecha estaba ocupada por otra aeronave, lo que obligó a que las que venían en vuelo compartieran una misma zona de descenso.

El 28 de abril El Dorado tuvo que suspender sus operaciones entre las 6:36 p. m. - 7:30 p. m., por cuenta de la detección de otro dron en Engativá.

En ese momento, el director de Operaciones de Navegación Aérea de la Aerocivil, coronel Andrés Felipe Otero, declaró en una entrevista radial que ”tuvimos una alerta por la intrusión de un dron particular que estaba sobre la plataforma internacional, debido a esto tuvimos que suspender momentáneamente las operaciones del aeropuerto, mientras cumplíamos con el protocolo de inclusión de drones que tenemos establecido”.

Añadió que, según los protocolos, cuando uno de estos aparatos se aproxima en un rango de 3,5 millas de distancia, se considera un peligro. “Un artefacto de este tipo, independientemente de su tamaño, puede ser ingerido por una turbina de un avión, provocando el apagado inmediato del motor”, recalcó.

A este riesgo se suma el estado de alerta constante provocado por los ataques terroristas con drones comerciales, ejecutado por las organizaciones criminales en diferentes partes del país desde 2024. A la fecha se han registrado cerca de 1.000 ataques, con 60 víctimas mortales de la Fuerza Pública y la población civil.

Este diario conoció que estos incidentes tan sucesivos ya provocaron una investigación interna en la Aerocivil y el Ministerio de Transporte, con la participación de la Fuerza Aeroespacial, para afinar los protocolos y determinar responsabilidades.

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