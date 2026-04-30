Denuncian presiones en el Sena para marchas en Medellín: “Pregunta el jefe que si los aprendices quieren participar”

A escasas horas de las marchas que se realizarán este 1 de mayo en Medellín, que serán encabezadas por el presidente Gustavo Petro, docentes del Sena en Antioquia denunciaron presuntas presiones de sus superiores para movilizar aprendices para esa jornada. Una fuente en el interior de la entidad, que pidió la reserva de su identidad asegurando temer represalias, señaló que durante los últimos días los profesores de la sede de esa institución en La Salada, Caldas, estarían siendo presionados por sus jefes para consultarles a sus alumnos si desean participar de las movilizaciones. De acuerdo con esa fuente, a través de un grupo de WhatsApp en el que desde esa institución se hacen anuncios a los profesores, un coordinador les indicó transmitirles a los estudiantes que la entidad estaría dispuesta incluso a proporcionar transporte a quienes quisieran hacer parte de las marchas. Le puede interesar: Constituyente, “paz total” y elecciones: Los temas que se agitarán con la anunciada visita de Petro a Medellín El mensaje, añadió la fuente, llegó tanto a profesores vinculados como a contratistas. Este diario pudo conocer un audio que se envió a través de ese grupo durante la mañana del pasado 29 de abril, en el que se escucha a un coordinador académico dar la información. “Equipo buenos días, pregunta el jefe que si los aprendices quieren participar de la actividad del viernes 1 de mayo que se va a desarrollar en Medellín, se tiene dispuesto o propuesto programar transporte en caso de que se requiera”, se escucha decir a un hombre, que según las fuentes consultadas se trata de un coordinador académico, identificado como Andrés Ruiz Márquez.

“Entonces les pido el favor de consultar con los aprendices si quieren participar de la actividad que hay el 1 de mayo y si será necesario programar el transporte. Obviamente depende mucho de las ubicaciones de los aprendices, porque muchos de ellos están en el área metropolitana de Medellín, pero la idea es que les compartamos la información. Esto se los comparto de parte del subdirector”, agrega el coordinador en el audio. Según las fuentes, en su audio, Ruiz alude al subdirector del Centro La Salada, identificado como Eldrin William Berrio León.

Lea también: En plena campaña, Petro empezó a pedir plata para la Constituyente Para muchos de los docentes que hacen parte de la institución, la comunicación fue vista como una presión indebida no solo para impulsarlos a ellos a participar de la jornada de este viernes, que tiene una marcada connotación política, sino para incidir en sus estudiantes para que también lo hicieran. El centro de La Salada en Caldas es una de las sedes del Sena más importantes del departamento. Con programas enfocados principalmente en conocimientos agrícolas, pecuarios y agroindustriales, la sede formó a cerca de 28.783 aprendices el año pasado, según el informe de gestión de la entidad publicado en 2025.

Esta no es la primera vez que una dependencia regional de un organismo del Gobierno Nacional es señalada de presuntas presiones indebidas para engrosar las marchas convocadas desde el Palacio de Nariño. Hace casi un año, otra entidad que estuvo bajo escrutinio público fue la dirección regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en Antioquia, luego de que se filtrara un correo electrónico en el que el director local invitaba a los contratistas a una marcha convocada para el 18 de marzo de 2025. “Cordial saludo respetados contratistas, mañana los espero en la marcha en los puntos de concentración definidos para Medellín, para los centros zonales de afuera vincularse en las de su área. Gracias”, quedó plasmado en la comunicación, que aparecía con la firma del director regional encargado, Edgar Quevedo Moreno. Siga leyendo: “Los espero en la marcha”: director regional del Icbf habría convocado a contratistas a marchar en Antioquia Las movilizaciones de este viernes aparecen en un momento crítico en la recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro. Las últimas semanas han estado marcadas por un caldeado ambiente político, no solo por escándalos como los de la Mesa de Paz Urbana de la Cárcel de Itagüí y la oleada de atentados que conmocionaron los departamentos de Cauca y Valle, sino por la promoción de una Asamblea Constituyente. Para conocer su versión sobre el tema, EL COLOMBIANO consultó con el Sena durante la mañana de este jueves. A través de un comunicado escrito, la entidad señaló estar verificando la situación, pero no desmintió esas versiones y planteó que dichas invitaciones serían de carácter libre.