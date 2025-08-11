“Nos devolvieron a la peor versión de Colombia”: líderes paisas sobre la muerte de Miguel Uribe; habrá 3 días de duelo

La muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en la madrugada de este lunes en la Clínica Santa Fe, en Bogotá, también tuvo repercusión en Medellín y Antioquia, por lo que algunos líderes de opinión, entre ellos el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunciaron al respecto, al igual que concejales, artistas y entidades.
El primero en alzar su voz en contra de este fallecimiento, luego del ataque recibido por Uribe Turbay el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá, fue el gobernador Rendón, quien a través de sus redes sociales expresó: "Colombia llora la partida del Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Los antioqueños enviamos un abrazo que acompaña y entregue sosiego en medio de tanta tristeza y preocupación".
