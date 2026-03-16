Presidente del Concejo de Medellín denuncia que movilización indígena en La Alpujarra sería para “legalizar” logística de evento Cepeda

En la mañana de este lunes, 16 de marzo, cerca de 500 indígenas llegaron a La Alpujarra repartidos en 12 buses, bloqueando la movilidad en las calles para luego ubicarse en las entradas de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia sin un motivo claro sobre su manifestación.
Así lo evidenció un indígena cuando fue consultado sobre por qué habían llegado a la capital antioqueña. “No nos han dicho nada, estamos cumpliendo órdenes”, fue lo que respondió acompañado por una mujer.
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El mismo hombre destacó que venían desde Tierralta, Córdoba, sembrando más dudas sobre el motivo por el cual llegaban desde otro departamento a un lugar donde solo se toman decisiones únicamente respecto a Medellín y Antioquia.