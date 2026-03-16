Presidente del Concejo de Medellín denuncia que movilización indígena en La Alpujarra sería para “legalizar” logística de evento Cepeda

En la mañana de este lunes, 16 de marzo, cerca de 500 indígenas llegaron a La Alpujarra repartidos en 12 buses, bloqueando la movilidad en las calles para luego ubicarse en las entradas de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia sin un motivo claro sobre su manifestación. Así lo evidenció un indígena cuando fue consultado sobre por qué habían llegado a la capital antioqueña. “No nos han dicho nada, estamos cumpliendo órdenes”, fue lo que respondió acompañado por una mujer. Lea también: “No sabemos por qué estamos protestando, estamos cumpliendo órdenes”: indígena que llegó a La Alpujarra desde Tierralta, Córdoba El mismo hombre destacó que venían desde Tierralta, Córdoba, sembrando más dudas sobre el motivo por el cual llegaban desde otro departamento a un lugar donde solo se toman decisiones únicamente respecto a Medellín y Antioquia.

Respecto a la llegada de estas comunidades, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, denunció a través de su cuenta de X que dicha manifestación tendría un fin político para favorecer al candidato presidencial del Pacto Histórico.

“Bloquean hoy la Alpujarra en Medellín para “legalizar” la logística y los recursos de la movilización al evento político de Iván Cepeda” , señaló el concejal en sus redes sociales.

Para De Bedout, se estaría trayendo gente de todo el país solo para llenar buses y “generar caos previo a la llegada de Cepeda”, la cual está programada para esta semana. “¿Quién paga los buses? ¿Quién paga el ‘paseo’ y la logística? La respuesta está en Bogotá”, aludió el presidente del Concejo.

La llegada de los indígenas se dio alrededor de las 4 de la mañana y de acuerdo con la Organización Indígena de Antioquia, su presencia en La Alpujarra se da ya que al parecer llevarían más de dos años sin diálogo alguno con la administración departamental, algo que deja una duda sobre el motivo por el cual hay presencia de personas de comunidades ubicadas en Córdoba.

Sin embargo, otra agrupación indígena manifestó no entender la protesta que se lleva a cabo este lunes en el centro administrativo de la ciudad.

“Cualquier proceso de concertación debe hacerse de manera amplia e incluyente, garantizando la participación de todas las autoridades mayores, los cabildos y organizaciones indígenas y no de una organización en particular”, expresó John Carupia, autoridad mayor del Consejo Departamental de Autoridades Indígenas de Antioquia (Codian). En el transcurso de la mañana, la manifestación de ha desarrollado de forma pacífica. Los indígenas con hamacas y carpas se han ubicado alrededor del complejo administrativo y judicial del departamento y el distrito.

Con carpas y hamacas, los indígenas se han establecido en La Alpujarra. Foto: Camilo Suárez Echeverry