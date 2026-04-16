Video | Motociclista aparentemente ebrio atacó a un agente de tránsito en Bello, ¿por qué?

El pasado 12 de abril, aproximadamente a las 6:00 p.m., los habitantes del barrio El Congolo en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, presenciaron un hecho tan bochornoso como preocupante.

Luego de un siniestro vial que involucró a dos motocicletas en la transversal 56B entre las carreras 50 y 59 de este sector, agentes de tránsito acudieron al sitio para enterarse de lo sucedido. Si bien los daños solo fueron materiales y los implicados habrían llegado a un acuerdo, los funcionarios procedieron con los trámites correspondientes de verificación y registro.

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No obstante, en medio del proceso, un agente se percató de que uno de los conductores accidentados, al parecer, estaba en presunto estado de embriaguez, razón que lo llevó a proceder con la inmovilización de su vehículo de acuerdo con lo que indica la ley. Fue ahí cuando el caos se desató.

El sujeto en cuestión arremetió contra uno de los funcionarios presentes de manera agresiva, acudiendo a la violencia física y verbal. El otro agente de tránsito, al ver lo que sucedía, intervino e intentó contener al hombre, pero este cada vez se resistía más y se tornaba más violento y grosero, a tal punto que terminó lastimándolo.

Mientras todo acontecía, los vecinos del sector tomaban fotos y captaban videos con sus celulares, los cuales no tardaron en hacerse virales en redes sociales. Incluso, en los segundos finales de uno de los videos, se puede observar cómo la misma comunidad es la que se ve obligada a intervenir para que el conductor en presunto estado de embriaguez se tranquilice y deje de agredir a los agentes de tránsito.