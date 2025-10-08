“Si nos piden podríamos maquillar alguna cosa”: los comprometedores audios que destapó la Fiscalía en audiencia contra Misael Cadavid

La Fiscalía General de la Nación destapó nuevos detalles de las investigaciones que tienen contra las cuerdas al político y líder del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, por un presunto entramado de corrupción que habría desangrado las arcas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el gobierno pasado.

En la audiencia de este miércoles, el ente acusador hizo públicas una serie de interceptaciones que complicarían aún más la situación de Cadavid para rendir explicaciones ante la justicia.

Uno de los materiales más sensibles se trata de una llamada en la que se escucha a uno de los vinculados refiriéndose a la posibilidad de “maquillar” información financiera.

La conversación corresponde al pasado 15 de octubre de 2024 y en ella participan el tesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona Henao (uno de los imputados), con una mujer que se identifica como Diana y quien lo habría llamado para alertarlo de un operativo.

- Claudia - se escucha decir al tesorero al alzar la bocina.

- Doctor - responde la mujer.

- ¿Que más?

- Bien. ¿No va a bajar? - le pregunta la mujer.

- ¿Ellos están todavía ahí? - pregunta el tesorero.

- Pero ellos no vinieron, doctor, ni siquiera de manera arbitraria. Ellos no vinieron atacando. Están pidiendo papel por papel - le alerta la mujer.

- Dígame, ¿qué papel voy a mostrar yo? - le responde el contador - ¿los que tenemos allá archivados?

- No, ellos lo único que están pidiendo es el software - precisa la mujer.

- El software yo no sé ni prenderlo, tiene que ser Diana.