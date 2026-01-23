x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El Metro sí tendrá horario extendido el fin de semana por los conciertos de Bad Bunny en Medellín, ¿hasta qué horas?

La noticia fue entregada simultáneamente por el sistema de transporte y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

  • Primero, desde el Metro, se dijo que no habría extensión de horarios. Poco después la decisión cambió. FOTOS: Juan Antonio Sánchez y Getty
    Primero, desde el Metro, se dijo que no habría extensión de horarios. Poco después la decisión cambió. FOTOS: Juan Antonio Sánchez y Getty
  • La publicación, en las historias del Metro de Medellín, durante la mañana del viernes 23 de enero. FOTO: Tomada del Instagram del Metro de Medellín
    La publicación, en las historias del Metro de Medellín, durante la mañana del viernes 23 de enero. FOTO: Tomada del Instagram del Metro de Medellín
  • La confirmación del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X. FOTO: Tomada de X Federico Gutiérrez
    La confirmación del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X. FOTO: Tomada de X Federico Gutiérrez
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 3 horas
bookmark

Primero que no y luego que sí. Eso fue lo que pasó con los más recientes anuncios del Metro sobre los horarios extendidos en la prestación del servicio durante los tres conciertos que tendrá Bad Bunny en Medellín. Finalmente, se confirmó que el sistema masivo de transporte funcionará hasta la 1:30 a.m. del viernes, sábado y domingo.

Lea más: Alojamientos hasta por $31 millones: los precios en Medellín este fin de semana por conciertos de Bad Bunny

La decisión, inicialmente, y a pesar del gran furor que se vive en la capital antioqueña por los shows que dará el artista puertorriqueño, era no ampliar la operación en el sistema Metro. Así lo dieron a conocer a través de su cuenta de X exactamente a las 10:10 a. m. de este viernes 23 de enero, donde a través de una publicación que incluyó un juego de palabras con algunas de las canciones más sonadas de Bad Bunny, confirmaban que el servicio funcionaría sin modificaciones, esto porque “los organizadores del concierto no habían dado la money”.

La publicación, en las historias del Metro de Medellín, durante la mañana del viernes 23 de enero. FOTO: Tomada del Instagram del Metro de Medellín
La publicación, en las historias del Metro de Medellín, durante la mañana del viernes 23 de enero. FOTO: Tomada del Instagram del Metro de Medellín

Después de la lluvia de comentarios que generó la determinación, tanto positivos como negativos, criticando incluso la forma en la que habían comunicado la misma y el hecho de depender del dinero de los organizadores para operar hasta más tarde, a las 2:31 p. m., el Metro de Medellín anunció oficialmente que sí extenderá su servicio comercial los días viernes, sábado y domingo, y a las 4:35 p. m. indicó cómo funcionarían todas sus líneas.

A su vez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también lo corroboró por medio de sus redes sociales.

“Queremos que nuestra gente y quienes nos visitan desde distintas partes del mundo disfruten el concierto con todas las garantías, tranquilos y seguros”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

La confirmación del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X. FOTO: Tomada de X Federico Gutiérrez
La confirmación del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X. FOTO: Tomada de X Federico Gutiérrez

Y es que si bien se desconoce el motivo exacto del por qué se cambió la decisión inicial de no extender los horarios de operación, la presión de cientos de usuarios, al parecer, pudo haber influido, quienes esperaban que, como ha ocurrido en otros momentos por eventos especiales, incluso en el concierto de J Balvin a finales de noviembre cuando operó de manera ininterrumpida durante la noche y la madrugada, esta vez no fuera la excepción.

Algunos de los comentarios fueron:

“Espera, ¿piden plata a los artistas para extender el servicio, e igualmente nos cobran los pasajes? Son igual o peor que los que andan subiendo de precio los Airbnb”.

“Es más que obvio que extender el horario significa pagar horas extras nocturnas que de por sí son más costosas, van haber personas ebrias o bajo efectos de estupefacientes por lo cual deben aumentar la seguridad, ya que en caso de algún infortunio le tocaría al metro hacerse responsable. De manera que si tienen para el concierto, tienen para el pasaje en carro! Cansones”.

“El Metro es un servicio público de transporte, pero su tweet demuestra que funciona como privado”.

“Solo pido un mínimo de seriedad con la empresa de transporte público masivo en un área metropolitana de millones de habitantes. Manejan sus comunicaciones como adolescentes”.

Temas recomendados

Transporte
Metro de Medellín
Movilidad
Transporte público
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida