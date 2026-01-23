El Metro sí tendrá horario extendido el fin de semana por los conciertos de Bad Bunny en Medellín, ¿hasta qué horas?

Primero que no y luego que sí. Eso fue lo que pasó con los más recientes anuncios del Metro sobre los horarios extendidos en la prestación del servicio durante los tres conciertos que tendrá Bad Bunny en Medellín. Finalmente, se confirmó que el sistema masivo de transporte funcionará hasta la 1:30 a.m. del viernes, sábado y domingo. Lea más: Alojamientos hasta por $31 millones: los precios en Medellín este fin de semana por conciertos de Bad Bunny La decisión, inicialmente, y a pesar del gran furor que se vive en la capital antioqueña por los shows que dará el artista puertorriqueño, era no ampliar la operación en el sistema Metro. Así lo dieron a conocer a través de su cuenta de X exactamente a las 10:10 a. m. de este viernes 23 de enero, donde a través de una publicación que incluyó un juego de palabras con algunas de las canciones más sonadas de Bad Bunny, confirmaban que el servicio funcionaría sin modificaciones, esto porque “los organizadores del concierto no habían dado la money”.

La publicación, en las historias del Metro de Medellín, durante la mañana del viernes 23 de enero. FOTO: Tomada del Instagram del Metro de Medellín

Después de la lluvia de comentarios que generó la determinación, tanto positivos como negativos, criticando incluso la forma en la que habían comunicado la misma y el hecho de depender del dinero de los organizadores para operar hasta más tarde, a las 2:31 p. m., el Metro de Medellín anunció oficialmente que sí extenderá su servicio comercial los días viernes, sábado y domingo, y a las 4:35 p. m. indicó cómo funcionarían todas sus líneas.

A su vez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también lo corroboró por medio de sus redes sociales. “Queremos que nuestra gente y quienes nos visitan desde distintas partes del mundo disfruten el concierto con todas las garantías, tranquilos y seguros”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

La confirmación del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X. FOTO: Tomada de X Federico Gutiérrez