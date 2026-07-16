¿Si Messi gana otro Mundial, se acabará el debate sobre el mejor de la historia?

Hasta hace algunos años, el principal argumento de quienes cuestionaban a Messi era la ausencia de un título mundial. Esa discusión terminó en Catar 2022, cuando condujo a Argentina al título y obtuvo el Balón de Oro del torneo. Desde entonces, el rosarino dejó de perseguir la única conquista que le faltaba y pasó a competir contra la historia.

No necesariamente porque un título defina una carrera, sino porque terminaría de completar un currículo que ya parece irrepetible.

El debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos probablemente nunca tendrá una respuesta unánime. Cada época ha tenido reglas distintas, estilos diferentes y contextos imposibles de comparar. Sin embargo, si Lionel Messi levanta una segunda Copa del Mundo con Argentina, la discusión cambiará de dimensión.

Ahora el escenario es distinto. Ya no se debate si Messi está entre los más grandes, porque eso hace tiempo dejó de ser noticia. La pregunta es si una segunda Copa del Mundo lo colocaría definitivamente por encima de leyendas como Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff, Alfredo Di Stéfano o incluso Cristiano Ronaldo.

Los argumentos empiezan a inclinarse a su favor. Messi ya es el futbolista con más títulos oficiales de la historia, el máximo ganador del Balón de Oro, el jugador con más partidos disputados en los mundiales y uno de los máximos goleadores del fútbol profesional. A eso se suma haber conquistado prácticamente todo lo que un jugador puede aspirar a ganar: Champions League, ligas nacionales, Copa América, Finalissima, Mundial y numerosos reconocimientos individuales.

Una segunda Copa del Mundo tendría un valor simbólico enorme porque rompería una barrera que muy pocos han logrado cruzar.

Pelé sigue siendo el único futbolista con tres títulos mundiales, aunque fue protagonista absoluto especialmente en Suecia 1958 y México 1970, mientras que en Chile 1962 una lesión limitó considerablemente su participación. Aun así, el brasileño continúa siendo una referencia ineludible cuando se habla del más grande de la historia.

Maradona, por su parte, edificó buena parte de su leyenda en México 1986. Aquel Mundial es considerado por muchos como la actuación individual más dominante que ha tenido un futbolista en una Copa del Mundo. Su influencia fue tan grande que convirtió un título en un símbolo nacional y cultural para Argentina.

Messi representa otra clase de grandeza. Su legado no se construyó únicamente alrededor de un torneo, sino durante más de dos décadas de excelencia casi ininterrumpida. Ha sido determinante en clubes y selección, adaptándose a diferentes entrenadores, compañeros, sistemas tácticos y generaciones. Su capacidad para mantenerse en la élite durante tanto tiempo quizá sea uno de los argumentos más difíciles de igualar.

También existe un aspecto que suele pesar en este tipo de discusiones: la evolución del fútbol. Hoy un jugador disputa más partidos, enfrenta una preparación física mucho más exigente, soporta una exposición mediática permanente y compite en un deporte cada vez más analizado desde lo táctico. Mantener la regularidad durante casi veinte años resulta mucho más complejo que hacerlo en épocas donde los calendarios eran menos intensos.

Sin embargo, también sería injusto utilizar ese argumento para minimizar lo que hicieron Pelé o Maradona. Ambos dominaron el fútbol de su tiempo bajo condiciones completamente distintas y cambiaron la historia de este deporte cuando todavía no existían las ventajas tecnológicas, médicas y científicas de la actualidad.

Por eso, quizá el error sea pensar que existe una fórmula matemática para determinar al mejor de todos los tiempos. El fútbol no funciona como el atletismo, donde un cronómetro resuelve cualquier discusión. Aquí intervienen factores culturales, emocionales y generacionales. Quien creció viendo a Pelé tendrá argumentos distintos de quien vivió la magia de Maradona, así como las nuevas generaciones difícilmente encontrarán un futbolista con la influencia que ha tenido Messi.

Lo que sí parece evidente es que un nuevo título mundial fortalecería como nunca antes la candidatura del argentino. Ya no existirían vacíos importantes en su carrera ni desafíos pendientes. Sería campeón del mundo en dos ocasiones, líder de una generación histórica de Argentina y protagonista absoluto de una era marcada por la máxima competitividad.