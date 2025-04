Especial | La Medellín subterránea: así es vivir debajo de la ciudad

La excavación no es arbitraria. Como en la Isaura de Italo Calvino, dondequiera que excavando en la tierra largos agujeros verticales se ha conseguido sacar agua, hasta allí —y no más lejos— se extiende la ciudad. Los que viven en la Medellín subterránea buscan primero el sobrante de agua limpia que escurre de piscinas o tubos para asentarse, porque todo se puede intentar replicar menos una canilla que trae agua limpia. En uno de los tubos que brota en los bajos del cerro Nutibara, una señora lava una pila de ropa y estrega con delicadeza las orejas de su peluche.

—Si se larga el agua yo me quedo. Cierro los ojos y a la voluntad de Dios. Con el sonido de la quebrada me quedo dormido. Una vez sí se me llevó todo, creció tanto la corriente que el río antes empujaba el agua de la quebrada. Eran las cuatro de la mañana, el agua me llegaba hasta la cabeza, menos mal no había corriente fuerte. Esperamos a ver qué pasaba, quedamos como en el Titanic, pura adrenalina. Se me perdió la cama, el colchón, la ropita, todo se llenó de lodo. Eso es lo más triste y duro acá, cuando dormimos empapados, montados en un muro, mucho frío, todo inundado, pegado a la pared, pidiéndole a Dios que no se vuelva a crecer.

—Salir de esto, he intentado, pero vuelvo y caigo. Estuve en Rionegro, aprendí en un taller de soldadura y de ebanistería, hacía barcos con bambú y portalapiceros. En cinco meses aprendí todo, un compañero me dañó la cabeza y soy débil de mente. Quisiera cambiar mi vida, ya viví lo que iba a vivir acá . El propósito es arreglar la casa de la mamá y rehabilitarme, ella tiene una casita de tabla; que bueno conseguir un hogar y una buena mujer. Tener una familia.

—Hace rato perdí el miedo de vivir acá. No tengo contacto con la familia, sufro un cáncer de colon hace 15 años, el único miedo que tengo es que se me descosa la herida —con las dos manos se toma un costado del abdomen—. De resto, duermo tranquilo, de acá no me iría, aquí está mi vida y aquí terminaré. Nos sacan cada rato, pero volvemos como las cucarachas.

—De nada me arrepiento, no me gustaba estudiar, solo hice primero, me gustó siempre la calle. La gente no entiende que este también es un estilo de vida. Me levanto y organizo la casa, hago almuerzo, no soy apegado a nada. Como arroz con hogao, es mi comida preferida. Tengo una perrita que no tiene nombre. Ahí en el bafle pongo La Voz de Colombia y me duermo escuchando música. ¿Frío en la noche? No, acá debajo de la calle hace mucho calor siempre.

—Me iban a matar, iba a cumplir los 18. Intenté irme a pagar servicio, pero no me llevaron; estaba ya en el grupo de muchachos en el estadio y en una de esas me fumé una patica y pailas. Entonces me quedé durmiendo por la canalización del estadio, no podía estar donde los cuchos, ni en el barrio. Y uno termina amañándose en la calle. En esa época no existía el metro, me hacía cerca de donde sale el agua de las piscinas, ahí nos bañábamos; esa agua sale limpiecita porque es la que rebosa de las piscinas. Por allá estuve 7 años. Siempre trabajé vendiendo confites.

—Acá llevo dos años, antes estuve en el parque de La Floresta. Este hueco lo encontré muy alto, le he estado comiendo, mire que todavía tengo tierrita ahí. Le comí con una llave, un destornillador y un pedazo de baldosa, me demoré casi cuatro meses con un parcero que me ayudó. Entraba arrastrado al comienzo, vivíamos como los gurres. ¿En dónde trabajo? Camello en todo Medellín, me meto al Pinar, Bello, Caldas, Itagüí. Puedo llegar a cualquier parte, por eso hay que manejarse bien. No me ha faltado nada, Diosito me ha dado el pan todos los días.

—Me da miedo meterme en problemas, que lo cojan a uno para matarlo. Me da miedo morir lejos de la familia como un papel botado, porque ni cédula tengo. Sueño con conseguir un trabajito estable, ojalá ligero. Sé que Diosito me lo va a dar.

—No los jodo, ellos se preocupan mucho. Tengo mis hermanitos vivos, menos uno, se me murió hace cinco años. Yo no los llamo, no los incomodo. La otra vez me encontré a una sobrina en una estación del metro, pero no quería que me viera, así como estoy no aguanta. ¿Qué si me hacen falta? Ufff —llora—. Volver con los padres —vuelve a llorar—... Ya voy para seis años que no veo a mi mamá.

—Aquí no me entra el agua, uno ya se enseña. Acá vivimos bueno. Las peores noches eran cuando uno dormía parado y emparamado por la lluvia, son las tinieblas. La noche es muy larga.

—No pienso mucho en eso, no me meto con nadie, de ahí para adelante, si se puede, tener un trabajo honesto. Vivo el día a día, uno no hace nada pensando en el futuro.

—A veces me da pereza ir para escuchar bobadas, mi mamá piensa que estoy llevado del hijueputa. Lo más difícil de vivir en la calle es el comportamiento, si usted no es serio y responsable, le va mal, dura poco. Es más dura la vida en la cárcel que en la calle. Vale mucho lo que se diga, por una palabra mal dicha le dan puñaladas. Aprendí a ser como soy, una gonorrea, soy humilde, trabajo para la mía; la buena para todos, de ahí para allá no tengo obligación con nadie. Su objeto más preciado es una cama base, tiene colchón doble, tapete y una cortina roja de velo con la que decora el cuarto.

Cecilia es vecina del Mono y de Daniel, vive en un escampado donde duermen habitantes esporádicos en cada rincón, trepados en puertas viejas que sirven de cama; es un espacio enorme que coincide con la parte más grande del tablero del puente, viven a media luz con el ruido constante del tráfico pesado que nunca cesa en la autopista. Aunque es como la mamá de todos, dice que no le gusta cómo viven.

—Esta es la casa de nosotros, ¿para qué nos van a sacar, para vivir en las aceras, a tener que orinar afuera de los negocios, a molestar a la gente? Así usted vea reblujo cada uno tiene todo organizado, acá vive uno mejor, cada uno está encerradito en su espacio debajo de este puente. Allí es la casa de uno, acá está la del otro. Llevo como ocho o diez años acá.

Cecilia echó cal en los alrededores y mientras conversamos oprime un espray con el que echa veterina por todos lados para espantar pulgas, gusanos, niguas y cuanto bicho aparezca cerca de su cama, donde tiene dos cobijas dobladas. Su conversación es apresurada y desanudada, dispara palabras por montones y sus historias se quedan a medio camino porque justo arranca otro cuento.

—Es mejor vivir acá que en una pieza en Niquitao o en un hotel del Centro, allá uno no puede dormir y le cobran 15, 20 mil por un espacio chiquito. Me mataron a dos hijos, tuve problemas con el esposo y la familia (...) Estoy acá porque mi marido no me deja hacer vida. Lo peor de todo es Espacio Público: me botaron una máquina y una carreta que tenía, hay mucha injusticia (...) Tengo una idea, ojalá pudiera hablar con el alcalde, no para acabar con el vicio, porque todo el mundo sopla, pero sí para sacar la indigencia de las calles. Hay que poner casas en las canalizaciones.

Tiene una cicatriz grande en la pierna y camina con muletas, aunque lo hace con destreza. Dice que está ahorrando para comprar una máquina de moler eléctrica y poder vender cofio y bocadillos veleños.

—Tenía una gata montés de ojos verdes, era como enrasada en león y tigre. Llevo cinco meses buscándola, se llamaba Niña. Desde que vino Espacio Público se me perdió. ¿El mayor miedo? Que me pise un carro, todo el tiempo veo accidentes. No le tengo miedo a culebras o ratones, una vez tuve una culebra de mascota, se llamaba Margarita, duré año y medio con ella hasta que me la quitaron.

—¿Qué es lo más difícil de vivir acá?

—El baño, el agua. De resto, nada. La gente no entiende, acá se nos llevan todo cada rato y acá seguimos viviendo. El puente no se lo pueden llevar.