Medicina Legal anunció que desde agosto murieron al menos 15 menores de edad en operaciones de Fuerza Pública

El Instituto de Medicina Legal informó que los menores de edad muertos este año en operativos realizados por la Fuerza Pública son 15.
Así lo confirmó el director de ese ente, Ariel Emilio Cortés, durante la noche de este lunes, tras entregar un balance de las labores forenses realizadas durante los últimos meses.
“Producto de los análisis forenses, a estos cuerpos desde el mes de agosto, el instituto ha podido determinar que 15 de los cuerpos corresponden a menores de edad”, expresó el funcionario.